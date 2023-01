A- A+

Sabores Enotteque lança rótulo próprio em parceria com a vinícola gaúcha Zanella Elaborado na safra 2020, foram produzidas 3 mil unidades do vinho

O rótulo personalizado da Enotteque Wine Living, elaborado pelo enólogo Maicol Zabella, ganha lançamento e com a assinatura da vinícola gaúcha Zanella - localizada em Antonio Prado, na Serra Gaúcha (RS).

Elaborado na safra 2020, tida como a melhor da vitivinicultura do País, pelo menos 3 mil unidades do vinho foram produzidas, que é um 100% Merlot, com 13% de graduação alcoolica.



Com valor de lançamento de R$ 69, o vinho foi feito no sistema de condução do Espaldeira Simples, vinhedo de 70m de altitude, com colheita manual e seletiva.



De cor intensa e com aromas de frutas secas

No processo de produção, a bebida passa por pelo menos três semanas em contato com as cascas, além de ter uma passagem por madeira de 50% da sua produção, isso significa que o vinho passou por barricas de carvalho americano e francês por 12 meses.

Sob análise, é possível destacar que além da cor intensa, no nariz o vinho se mostra maduro e complexo, com notas de especiarias, coco queimado e baunilha. Aromas de frutas secas e terrosos.

Já na boca o vinho se mostra elegante, com equilíbrio entre frescor, estrutura e taninos doces, além de intensas sensações de frutas maduras e especiarias. Por fim, para uma harmonização ideal, pratos estruturados em seus condimentos, carnes de caça e queijos curados, caem bem com a bebida.

