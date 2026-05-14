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Vinho Entenda o que é taxa de rolha e por que a cobrança ainda gera dúvidas entre os consumidores Especialistas explicam a cobrança comum em bares e restaurantes, que voltou ao debate após confusão envolvendo Ed Motta

“Nunca mais volto aqui”, esbravejou o cantor Ed Motta aos funcionários de um restaurante no Rio de Janeiro, após uma discussão envolvendo a cobrança de taxa de rolha, na madrugada do último dia 2 de maio.





A fala é só um breve recorte da confusão, que escalou e acabou indo parar na delegacia e na manchete dos noticiários.

Se a briga ganhou repercussão, foi a taxa de rolha que acabou no centro do debate.

Prática comum em estabelecimentos do mundo inteiro, mas ainda cercada de dúvidas entre os consumidores que optam por levar o próprio vinho para consumo fora de casa.

Na prática

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Sousa, a origem da cobrança se dá pela essência de qualquer ponto comercial: sobreviver com a arrecadação da venda de seus produtos com valor agregado (diferença entre custo do insumo e preço de venda).

E é exatamente esse valor agregado que a casa tenta recuperar quando não vende um rótulo do cardápio.

“Assim, o cliente está pagando pela infraestrutura da casa, o gelo que resfria o vinho, o garçom que está fazendo o serviço, a taça que está sendo disponibilizada e todo um conjunto”, exemplifica Tony, destacando que a quantia cobrada depende do tamanho da operação. No Recife, é possível encontrar valores entre R$ 30 e R$ 100.

Na Adega do Futuro, localizada na Zona Norte do Recife, por exemplo, o valor é de R$ 70 por garrafa. Mas há outras formas de compensação, como dispensa mediante compra de drinque, licor ou vinho do Porto, além de dispensa em dias e horários específicos.

“A gente tenta ser flexível para que o cliente venha também consumir no restaurante. Então, se ele traz um rótulo para uma data muito especial (casamento, aniversário), abonamos essa garrafa. Às vezes, é alguém que já temos até uma relação antiga”, pondera.

A exceção não é a regra, e cada estabelecimento cria seu próprio mecanismo de cobrança ou isenção. “Fazemos por onde não deixar de fora o valor de serviço do garçom, pois quando isentamos a taxa, mexemos diretamente nisso. Além do custo de disponibilizarmos itens como nossa taça de cristal, um balde de gelo de qualidade, um bom pano de serviço”, reforça Lucas, que oferece 1.240 rótulos de várias regiões do mundo, entre R$ 110 e R$ 15 mil.

Na Zona Sul do Recife, a Entrevinhos comercializa cerca de 800 rótulos e a intenção é, de fato, que o cliente se permita conhecer um produto novo. Para isso, a sócia do empreendimento, a sommèliere Eduarda Figueiredo reforça que essa relação deve se estabelecer de maneira transparente.

“A taxa de rolha precisa existir. Mas ela precisa estar clara, informada no atendimento, assim como a existência de alguma promoção, como rolha free, descrita no cardápio”, defende.

Ainda segundo Eduarda, é uma mistura de bom-senso do restaurante, atento às situações especiais, com uma boa comunicação sobre a prática de valores. No fim das contas, uma experiência construída em conjunto, da adega ao serviço à mesa.

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