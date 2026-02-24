A- A+

GASTRONOMIA Entre Amigos Praia une, em novo cardápio, culinária mediterrânea e ingredientes típicos do Sertão Combinação passa a fazer parte do cardápio novo da casa, assinado pelo chef Sílvio Romero

A culinária típica do Sertão pernambucano aliada ao frescor e leveza da gastronomia do Mediterrâneo. É esta a nova aposta do restaurante Entre Amigos Praia, em Boa Viagem, combinação que passa a fazer parte do cardápio novo da casa, assinado pelo chef Sílvio Romero.

A ideia é na fusão dos sabores para agradar a todos os tipos de paladar, uma novidade que marca uma nova fase do grupo. " (...) sem perder a ligação afetiva com os ingredientes que remetem à nossa origem.", ressalta o chef.





Entre os pratos inspirados pelo cardápio, com ingredientes in natura, ervas frescas e técnicas de preparo mais leves, está o Ceviche de Camarão - com batata doce, pimenta, cebola e milho verde.



O Magret de Pato, servido com molho de frutas silvestres e risoto de aspargos, também é um dos destaques da casa.

"Nossa inspiração é a culinária clássica, para manter o frescor e a leveza do Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, buscamos combinar a nossa culinária, que é forte, encorpada e cheia de sabores marcantes", comenta Sílvio.

Do Litoral

Com camarão, polvo, filé de pescada amarela e lagosta, guarnecidos por legumes grelhados e arroz de brocólis, o "Quarteto" é outro prato da casa considerado importante no cardápio, que faz um "mergulho nos ingredientes do litoral com técnicas contemporâneas", pontua o chef.

Além dos pratos que trazem o mar Mediterrâneo à mesa, o novo menu segue com clássicos como 'Stinco de Cordeiro', 'Due de Polvo e Camarão à Provençal' servido com purê misto de Mandioquinha, azeite de trufas e nata do Sertão, assim como com a "Moqueca de Camarão" na versão para compartilhar.



E para além das novidades do novo cardápio, quem frequenta o restaurante também pode usufruir do happy hour e da seção 'Sunset no Praia', ocasião em que os clientes têm à disposição drinks de frutas da estação.

SERVIÇO

Entre Amigos Praia - Av. Boa Viagem, 760

Cardápio neste link

Informações: @entreamigos.praia



