Entre Vinhos promove "Wine Day", com degustação de vinhos portugueses, música e gastronomia

A Entre Vinhos Store, localizada em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, promove o “Wine Day Edição Portugal”. O evento ocorre neste sábado (27), das 13h às 17h, e contará com degustação de cerca de 60 vinhos portugueses, além de música e comidas temáticas.

As sommelières Amanda Loyo e Fabiana Gonçalves assinam a seleção dos rótulos que serão degustados no evento. Também serão realizados talk shows dinâmicos sobre alguns vinhos provados.



Com vagas limitadas, o “Wine Day” recebe inscrições através da plataforma Sympla. As entradas custam R$ 250, dos quais R$ 100 podem ser revertidos para a compra de vinhos no evento. Os ingressos dão direito à degustação de todos os rótulos disponíveis e ao menu.



Serviço:

“Wine Day Edição Portugal”

Neste sábado (27), das 13h às 18h

No Entre Vinhos Store (R. Francisco da Cunha, 153, Boa Viagem)

Ingressos: R$ 250

Informações pelo WhatsApp: (81) 99444-4945

