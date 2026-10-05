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Nutrição Especialista dá dicas de como inserir as frutas na rotina alimentar das crianças Variar no tamanho e nas cores das frutas pode estimular os pequenos na curiosidade sobre o alimento

Inserir frutas na rotina alimentar das crianças nem sempre é uma tarefa fácil. Nessa missão, alguns recursos podem ajudar na aceitação desses ingredientes necessários ao desenvolvimento infantil.





Segundo a professora Monica Lizete Ruschel dos Reis, do curso de Gastronomia da Uniasselvi, o bom exemplo deve começar na rotina de casa. "A criança tende a se aproximar dos alimentos que vê em casa. Isso não significa que aceitará tudo imediatamente, mas aquilo que não é apresentado dificilmente fará parte de seu repertório alimentar", coloca.

Segundo a professora, muitas recusas vêm do estranhamento diante de sabores, aromas ou texturas desconhecidas. Um alimento amargo, ácido ou fibroso pode causar reação negativa já no primeiro contato. "Por isso, não costumo interpretar a recusa simplesmente como 'manha' ou falta de educação", explica.

Dicas

Ainda segundo a especialista, vale brincar com os sentidos da criança. Uma ideia é montar uma "paleta" com o amarelo da manga, o vermelho da melancia, o verde do kiwi e o laranja do mamão.

Os formatos também contam: a melancia pode virar triângulos, e a banana, uma "lua". Vale ainda pedir que a criança descreva o cheiro da fruta e compare texturas, como a maciez do mamão e a crocância da maçã. "Não é necessário fazer uma produção sofisticada; o importante é tornar o alimento convidativo", ressalta.

Ela ainda destaca que que o tamanho dos pedaços deve respeitar a idade da criança. Frutas redondas e pedaços firmes podem causar engasgo.

Também é importante apresentar a mesma fruta de formas diferentes. A banana, por exemplo, pode ir à mesa em pedaços, amassada, assada ou em panqueca.

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