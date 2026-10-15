Espumantes da Cooperativa Vinícola Garibaldi recebem dois ouros em premiação na França

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A Cooperativa Vinícola Garibaldi, do Rio Grande do Sul, foi premiada na edição do Citadelles du Vin 2026 - realizada na França sob a patronagem da Organização Internacional da Vinha e do Vinho - com dois selos de ouro em seu Garibaldi Espumante Floratta Rosé e com o Garibaldi Espumante Moscatel Branco, ambos da safra 2025.



A premiação repete o feito do ano passado, quando a Cooperativa também levou da premiação dois selos, com o espumante Moscatel entre eles.

Reiteradamente premiado

Desde 2019 que o espumante Moscatel Branco se sagra vencedor em premiações. Inclusive com a mesma safra de 2025 premiada na França, a bebida ganhou reconhecimento também com o ouro no Brazil Wine Challenge e no Grande Prêmio Vinhos do Brasil.



Produzido com uvas Moscatel Giallo, o espumante tem aromas florais, toques de melão, mel, maçã verde e flores brancas.



No quesito harmonização, ele combina com frutas, sorvetes, bolos, queijos e patês.







Primeiro ouro

Já o Garibaldi Espumante Floratta Rosé conquistou o primeiro ouro neste ano de 2026.



Produzido com uvas Moscato de Hamburgo, ele tem notas de cereja, framboesa e um toque de maçã caramelizada.



Assim como o Moscatel, ele é produzido com o método Asti - apenas uma etapa de fermentação em tanques de aço inoxidável.



Na França

Na premiação em Bourg-Sur-Gironde, na França, os espumantes da Cooperativa Garibaldo passaram pela avaliação de pelo menos 45 degustadores de 19 países.



O Citadelles du Vin acontece desde o ano 200 e é tido como uma das mais importantes premiações de vinhos e espumantes do país europeu.



Os espumantes da Garibaldi integram o rol, junto a outros seis espumantes brasileiros, de bebidas reconhecidas com o ouro.

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