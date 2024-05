A- A+

MELHOR PETISCO Esquina do Malte vence fase estadual do Comida di Boteco 2024 Bar, localizado em Areias, Zona Oeste de Recife, conquistou troféu de melhor petisco

Com o petisco "Olha a Banana", o bar Esquina do Malte - localizado em Areias, Zona Oeste da cidade - foi vencedor na etapa estadual do Comida di Buteco 2024.

O resultado do concurso - ocorrido entre os últimos dias 5 e 28 de abril, em 44 bares e restaurantes de Recife, Olinda e Jaboatão, com petiscos a preço fixo de R4 35 - foi divulgado nesta terça-feira (14), e o anúncio foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos.



O prato vencedor, uma carne de panela de 'bananinha' servida com farofa de banana da terra, bacon e polenta, ganhou a preferência do público e do corpo de jurados.



Campeão, o bar vai representar Pernambuco na etapa nacional do certame, que vai eleger o melhor petisco do País.





Categorias avaliadas

Nesta primeira etapa, público e júri visitaram os endereços dos participantes para votação e avaliação dos pratos em quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.



O petisco levava 70% do peso da nota e as demais categorias, 10% cada uma delas. Os votos do público valiam 50% do peso tortal e os dos jurados, também 50%.

O Esquina 85, no Arruda, Zona Norte, ficou na segunda colocação com o petisco "Madeira do Rosarinho" - feito com cupim desfiado e molho barbecue gratinado com queijo gouda, e acompanhamento de torradas amanteigadas.



Já o Kitanda Mangangá, localizado no Ibura, Zona Sul recifense, alcançou a terceira colocação com o petisco "Canto das Três Raças", preparado com uma poqueca de frutos do mar acompanhada de farofa de castanha e arroz de coco.

Veja também

CACHAÇA Sanhaçu, cachaça pernambucana, recebe título de a melhor do Brasil