Carnaval 2024 Estabelecimentos gastronômicos da Rua do Lima abrirão no Carnaval; confira horários Casas terão opções de café da manhã e almoço para os foliões

Durante os dias de Carnaval, os estabelecimentos gastronômicos que ocupam a Rua Capitão Lima (também conhecida apenas como Rua do Lima), no bairro de Santo Amaro, funcionam em horário especial. Localizado no trajeto entre Olinda e o Bairro do Recife, o polo gastronômico pretende servir de pit-stop para o folião que vai emendar as programações.

O serviço na Rua do Lima começa cedo, logo às 7h, com opções de café da manhã oferecidas pelo Galo Padeiro e pelo Vapor. No horário do almoço, os restaurantes Casa Capitão, Don Ernesto Trattoria se juntam às outras duas casas entre as opções para uma pausa culinária.



Os menus dos empreendimentos apresentam pratos para um público diverso. O chef Rafa Chamié, da Casa Capitão, sugere a fava com farofa de bolão e o rubacão de carneiro. No Galo Padeiro, o destaque vai para os seus conhecidos croissants recheados.

Confira os horários de funcionamento das casas:

Casa Capitão

Domingo (11) a terça-feira (13), das 11h às 16h30

Dom Ernesto Trattoria

Domingo (11) a terça-feira (13), das 11h às 16h30

Quarta-feira (14), das 11h às 15h30



Galo Padeiro

Sábado (10), das 7h às 16h

Domingo (11) a terça-feira (13), das 7h às 18h

Vapor

Domingo (11), das 7h às 15h

Segunda (12) e terça-feira (13), das 11h às 15h

Quarta-feira (14), das 9h às 15h



