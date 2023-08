A- A+

Festival Estação do Café vai até 10 de setembro no Plaza Shopping; confira a programação Nova edição tem participação especial do Clandestino Café

Quem ama um cafezinho pode colocar na agenda a nova edição do festival Estação do Café, que acontece entre os dias 26 de agosto e 10 de setembro, no Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife. A ação está disponível em 12 operações do mall, com marcas para todos os públicos.

Entre os participantes, uma novidade: o Clandestino Café, cafeteria itinerante montada em um ônibus, que estacionará no jardim do piso L2 e permanecerá durante todo o período da ação, abrindo das 15h às 22h, de segunda a sexta, e das 15h às 21h, aos domingos. Na lista também estão Bob’s, Cacau Show, Dalena, Deltaexpresso, Frisabor, Kopenhagen, McDonald’s, Melhor Pudim da Vida, Milky Moo, São Braz, Tea One, The Brownie Bakery e outros.

Os combos podem incluir itens como café espresso, filtrado, cappuccino, espumone e shakes de café. Os acompanhamentos são bem diversos, a exemplo de waffle, muffin, coxinha, chocolate, torta de maçã ou banana, bolo de milho, tapioca, pão de queijo, pastel de forno, quiche e mais.

Vale destacar que o público poderá ganhar um copo de café personalizado de duas formas diferentes. A partir do dia 26 de agosto, ao adquirir um dos combos especiais da ação nas lojas físicas participantes, os clientes receberão um cartão de fidelidade que deverá ser levado ao balcão de informações do shopping, no piso L3, e apresentado no local junto com a nota fiscal de compra do combo para ser carimbado. A compra de 3 combos especiais da ação em qualquer cafeteria participante dá direito a 3 carimbadas e a receber um copo de café personalizado. Vale também para compras a partir de R$ 80 no Plaza Online.

