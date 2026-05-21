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SUSTENTABILIDADE

Guia Michelin anuncia que selo "Estrela Verde" na gastronomia será descontinuado

Selo, que remete à sustentabilidade no setor, seguirá válido até implementação da plataforma Mindful

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Anúncio da descontinuidade do "Estrela Verde" foi feito pelo Guia MichelinAnúncio da descontinuidade do "Estrela Verde" foi feito pelo Guia Michelin - Foto: Redes Sociais/Guia Michelin

O "Estrela Verde", selo que remete à sustentabilidade na gastronomia, alinhando chefs, hoteleiros e produtores de vinho ao compromisso de levar o setor a caminhos mais responsáveis sobre o assunto, será descontinuado progressivamente.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20) pelo Guia Michelin, mas o selo - criado em 2020 - segue válido, pelo menos, até a implementação do Mindful Voices - plataforma criada para dar destaque a quem, por meio de ações, propõe novas formas de enxergar o segmento da gastronomia.

 

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Marcado para o próximo dia 1º de junho, nos países nórdicos (Copenhague), o lançamento do Mindful será expandido para a Europa e depois chegará em outros continentes ainda neste ano de 2026.

 

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