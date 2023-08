Estudo mostra que solteiros desperdiçam mais alimentos em casa

O dia Dia dos Solteiros é comemorado nesta terça-feira (15). Pensando nisso, foi feito um levantamento através de entrevistas de mais de 2,5 mil pessoas no Brasil, considerando diferentes faixas etárias, gêneros, regiões e classes sociais. Nele, foi estudado os alimentos jogados fora.

Os resultados indicam que o tipo de alimento que mais se joga fora no Brasil é a comida preparada dentro das residências: 40% comida preparada, 18% alimentos industrializados e 16% legumes e verduras. Além disso, existe diferença entre pessoas que moram acompanhadas daquelas que vivem sozinhas é de 16 pontos percentuais. Ou seja, os solteiros despontam como aqueles que mais jogam comida fora.

Os dados, do estudo “O alimento que jogamos fora - causas, consequências e soluções para uma prática insustentável", realizado pela MindMiners e pela Nestlé, apontam que esse comportamento pode ser um reflexo da cultura de que "é melhor sobrar do que faltar", ou seja, da necessidade de fartura que não deve ser aplicada ao cozinhar apenas para uma pessoa.

Refletindo sobre o cozinhar apenas para si, especialmente no Dia dos Solteiros, a empresa apresentou duas receitas com boas práticas para um preparo consciente.

“A Nestlé entende que pode ajudar as pessoas a evitar o desperdício com o aproveitamento integral dos alimentos. No site Receitas Nestlé disponibilizamos dicas para armazenar corretamente os produtos, como porcionar para evitar gastos desnecessários e diversas receitas utilizando a comida na integridade. Ou seja, uma pessoa solteira pode cozinhar em casa, de forma rápida e considerando apenas o seu próprio consumo, sem precisar jogar nada fora”, Lucas Fabozzi, gerente de marketing e culinarista na Nestlé Brasil.