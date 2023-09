A- A+

CAFÉ "Eu Amo Café": festival acontece em cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão e Taquaritinga do Norte Realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (Ascape), festival acontece entre os dias 2 de outubro e 5 de novembro

Os amantes do café terão entre os próximos dias 2 de outubro e 5 de novembro, um circuito que faz jus a quem é "coffee lovers". Trata-se do festival "Eu Amo Café", que em sua terceira edição vai passar por pelo menos 20 cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Taquaritinga do Norte, no Sertão pernambucano.



Realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (Ascape) - que também fica à frente do "Recife Coffee" - o "Eu Amo Café" terá o cappuccino em sua receita tradicional de café + leite como estrela da edição.



Crédito: Filipe Ramos

A mistura será sugestão oferecida nos espaços, para ser servido em harmonia com um doce, pelo valor de R$ 29,90.



Cafeterias Participantes



1. Aurora Café – Bairro do Recife

2. A Vida é Bela – Várzea, Recife

3. Café com dengo – Rosarinho, Recife

4. Café do Brejo – Santo Amaro, Recife

5. Castigliani Cafés – Parnamirim, Recife

6. Celeste Café – Boa Vista, Recife

7. Contém Café – Encruzilhada, Recife

8. Emê Café e Bistrô (nova participante) – Pina, Recife

9. Ernest Café Bistrô – Espinheiro, Recife

10. Fridda Café – Candeias, Jaboatão dos Guararapes

11. Furdunço Café + Cultura (nova participante) – Tamarineira, Recife

12. La Fuent – Boa Viagem, Recife

13. O Melhor Cantinho da Cidade - Várzea, Recife

14. Palatsi Convenience Coffee Shop – Ilha do Leite, Recife

15. Pingo Arte Café (nova participante) – Boa Viagem, Recife

16. Por enquanto Café (nova participante) – Boa Viagem, Recife

17. Santa Clara – Graças, Recife

18. Santa Clara – Parnamirim, Recife

19. Takwary Cafeteria - Taquaritinga do Norte

20. Zoco Café - Casa Caiada, Olinda

Serviço

3º Festival “Eu Amo Café”

Quando: de 2 de outubro a 5 de novembro de 2023

Onde: Cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Taquaritinga do Norte

Valor da Dupla dos Sonhos (café + doce) R$ 29,90

Informações: @euamocafefestival

