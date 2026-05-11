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Vinho Evento no Recife promete uma celebração especial ao Malbec World Day; confira Proposta é reforçar o protagonismo do vinho argentino numa programação que inclui masterclass exclusiva

A Fecomercio Pernambuco e a Associação Brasileira de Sommeliers de Pernambuco farão um evento em celebração especial ao Malbec World Day, nesta terça-feira (12), na Casa do Comércio, em Santo Amaro.



A proposta é reforçar o protagonismo do vinho argentino numa programação que inclui masterclass exclusiva do Presidente da ABS-PE , José Roberto Dantas, seguida de degustação guiada de vinhos.

Segundo a assessoria de comunicação do evento, estarão presentes sommeliers, profissionais do setor e apreciadores da tradicional uva.

A ação integra a agenda global do Malbec World Day, campanha que posiciona o Malbec como embaixador do vinho argentino no mundo.

Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, sediar a iniciativa pelo segundo ano consecutivo confirma o papel da instituição como espaço de articulação e promoção de experiências.

SERVIÇO:

Malbec World Day Recife

Quando: terça-feira (12), a partir das 19h

Onde: Casa do Comércio - Av. Visc. de Suassuna, 265, Santo Amaro, Recife - PE

Realização: Consulado da Argentina no Recife em parceria com Fecomércio Pernambuco e Associação Brasileira de Sommeliers – Pernambuco (ABS-PE)

Inscrições: ABS-PE – Sr. José Roberto Dantas: 81 98262-2200 (Vagas limitadas)

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