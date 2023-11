A- A+

GASTRONOMIA Evento solidário marca o encerramento do 17º festival Bar em Bar; saiba mais Evento conta com Rapha Vasconcelos, Lúcia Soares, Luciano Amorim, Marie França e Yve Andrade

Neste domingo (26), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel PE) se prepara para encerrar, oficialmente, a 17ª edição do festival gastronômico Bar em Bar. Realizado no Segundo Jardim de Boa Viagem, das 10h às 20h, o público poderá conferir uma área de alimentação com food trucks, ações promocionais e ainda um espaço destinado à realização do projeto Cozinha Show, onde chefs cozinham e conversam com o público presente sobre técnicas, tendências e sabores.

Rapha Vasconcelos, do restaurante Moendo na Laje; Lúcia Soares, do Alho e Oléo; Luciano Amorim, do No Meu Quintal; Marie França, consultora da Nestlé, e a confeiteira Yve Andrade são os chefs voluntários convidados. Cada um deles vai preparar uma receita especial ao vivo, das 12h às 18h, com 100 porções, que serão comercializadas durante o evento ao preço fixo de R$ 35 cada. Todo o lucro recebido pela venda dos pratos será revertido em doações para instituições de caridade. Completam o evento música ao vivo, com banda e DJs.

"O evento é um encerramento, mas também representa um momento de celebração entre a Abrasel e seus parceiros, com ações voltadas para a comunidade. Esta é nossa segunda ação anual com caráter social. E é um prazer imenso, porque para nós, ações assim representam uma forma de retribuir todo o apoio recebido", diz Rhaissa Soares, diretora executiva da Abrasel em Pernambuco.

Serviço:

17º festival Bar em Bar

Quando: Domingo (26)

Onde: Segundo Jardim de Boa Viagem

