Evvai é eleito o melhor restaurante do Brasil pela La Liste 2026 

O restaurante Evvai, comandado pelo chef Luiz Filipe Souza e com confeitaria assinada pela chef Bianca Mirabili, recebeu o prêmio de "Melhor Restaurante do Brasil e da América do Sul" pela La Liste 2026, durante noite de gala que celebrou os dez anos da instituição, em Paris, na noite da última segunda (24).



Com 97 pontos, o Evvai ficou em 6º lugar no ranking mundial, sendo o restaurante brasileiro mais bem colocado na edição deste ano. Os chefs estiveram presentes para subir ao palco e receber a distinção, reforçando o protagonismo da casa no cenário internacional.



“Esse prêmio reforça a importância de manter o Brasil em diálogo com o mundo, e receber esse reconhecimento da La Liste ganha ainda mais sentido porque reflete a consistência que tanto valorizamos na cozinha do EVVAI", destacou o chef Luiz Filipe Souza, diretamente de Paris.



O Brasil teve outros destaques na premiação: o Maní, da chef Helena Rizzo, figurou na 10ª posição, enquanto os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do restaurante Origem (Salvador), receberam a menção especial “Talentos do Ano”, ao lado de quatro outros chefs de diferentes países.



La Liste

Fundada em 2015 em Paris, a La Liste se consolidou como um dos principais rankings globais de gastronomia, reunindo recomendações de restaurantes em mais de 200 países.



Sua metodologia combina dados de mais de 1.100 fontes internacionais, incluindo guias gastronômicos, críticas de jornais e revistas e avaliações verificadas em plataformas digitais.



O índice resultante, apresentado em uma escala de 0 a 100, tornou-se referência mundial por unir estatística, amplitude geográfica e credibilidade editorial, razão pela qual chefs, restaurantes, jornalistas e viajantes tratam a lista como uma das classificações mais abrangentes e consistentes da alta gastronomia atual.



Reconhecimento

Com duas estrelas Michelin, 20º lugar no Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 e presença no ranking mundial de 2025, o Evvai reafirma, com esta premiação, sua liderança na construção de uma cozinha brasileira que combina identidade, pesquisa profunda e técnica refinada.



O atual menu degustação Oriundi 25.2 explora a conexão entre ingredientes brasileiros e referências da imigração italiana, combinando sensorialidade e maturidade criativa. Entre os destaques do menu está a já emblemática bomba de vieiras, presente desde 2017 e reinterpretada a cada edição.



Também chamam atenção criações visuais e conceituais como a moqueca monocromática “The Elegant Gentleman, Dressed in White”, que transforma o clássico brasileiro em uma composição minimalista de lula e pupunha, preservando pureza de sabor por meio de técnicas precisas.



Na etapa doce, a confeiteira Bianca Mirabili expande a experiência com o “Cupuaçu Absoluto”, apresentado em múltiplas texturas e temperaturas, traduzindo a força da fruta amazônica sem distrações.



Em seguida, a sobremesa final dedicada à mandioca - inspirada no clássico bolo pernambucano Souza Leão - surge em versão de semifreddo com massa puba, toffee ácido, umami e salgado de tucupi preto, em montagem que remete ao kintsugi e simboliza a capacidade do EVVAI de ressignificar ingredientes brasileiros com técnica e memória.



*Com informações da assessoria



SERVIÇO:

Evvai

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 108

Reservas: www.evvai.com.br

Funcionamento: jantar - terça a sábado - das 19h às 23h

almoço - sábado das 12h às 15h

Menu: R$ 1.150

Harmonização:

Sintonia: R$ 619

Plena: R$ 995

