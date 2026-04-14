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CALOTE Ex-MasterChef Estefano Zaquini se pronuncia após denúncias de calote e atraso em encomendas O cozinheiro justificou os atrasos e reconheceu dificuldades na operação do negócio em suas redes sociais

O chef de cozinha Estefano Zaquini, conhecido por ser vice-campeão do MasterChef: Revanche, se manifestou publicamente após ser acusado por clientes de não entregar encomendas e não realizar reembolsos nos prazos combinados.



As denúncias envolvem serviços de buffet e pedidos de Páscoa pagos antecipadamente que, segundo relatos, não foram cumpridos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o cozinheiro apareceu emocionado ao justificar os atrasos e reconheceu dificuldades na operação do negócio.

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Segundo ele, problemas pessoais e financeiros teriam impactado diretamente a capacidade de cumprir os compromissos assumidos, gerando uma sequência de falhas nas entregas.

A reportagem entrou em contato com Estefano para maiores esclarecimentos, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Reclamações se acumulam

Os relatos de clientes apontam para um padrão de problemas recorrentes. Entre as principais queixas estão encomendas não entregues, ausência de contrato formal em serviços de buffet e dificuldades para obter retorno após o pagamento.

Plataformas de avaliação registram reclamações recentes envolvendo eventos de grande porte, como festas de aniversário, além de pedidos sazonais, como ovos de Páscoa. Em alguns casos, consumidores afirmam ter pago valores integrais sem receber os produtos ou o reembolso prometido.

O que diz o chef

No pronunciamento, Estefano Zaquini afirmou que está trabalhando para resolver as pendências financeiras e pediu mais prazo para efetuar os estornos. Segundo ele, a falta de recursos em caixa teria impedido a devolução imediata dos valores.

O chef também associou a crise a um período delicado vivido por sua família, citando problemas de saúde do filho pequeno como um dos fatores que comprometeram sua rotina de trabalho. "Não consegui dar conta", declarou.

Reembolsos e prazos não cumpridos

Apesar da promessa de devolução, clientes afirmam que os prazos estipulados não foram respeitados. Alguns relatam que receberam novas previsões de pagamento, sem que o dinheiro fosse efetivamente restituído.

Há ainda relatos de justificativas variadas para os atrasos, incluindo dificuldades operacionais e problemas com contas bancárias. Em determinados casos, consumidores dizem ter deixado de receber respostas após insistentes tentativas de contato.

Páscoa frustrada e eventos comprometidos

O período da Páscoa concentrou parte significativa das denúncias Clientes que encomendaram ovos relataram que os produtos não chegaram mesmo dias após a data comemorativa.

Além disso, serviços de buffet contratados para eventos importantes também foram alvo de críticas, com relatos de atrasos, falhas na execução e descumprimento de itens previstos em contrato.

Enquanto o chef sustenta que houve comunicação com os clientes e tentativa de conciliação, parte dos consumidores contesta essa versão e afirma não ter recebido soluções efetivas.

Da TV ao empreendedorismo

Conhecido por sua trajetória no MasterChef Brasil, onde conquistou visibilidade nacional, Estefano Zaquini passou a investir em serviços gastronômicos próprios após sua participação no programa.

Nas redes sociais, ele acumula conteúdos relacionados à culinária e registros de participações em programas de televisão Agora, no entanto, enfrenta um momento de crise que coloca sua reputação profissional em xeque.

O que esperar agora

Sem uma solução definitiva até o momento, clientes aguardam o cumprimento das promessas de reembolso e possíveis desdobramentos do caso.

A situação segue em aberto e pode evoluir tanto para acordos individuais quanto para medidas legais, caso os conflitos não sejam resolvidos.

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