Exagerou nas festas de final de ano? Saiba como preparar uma salada detox

Exagerou no último mês? Então a dica é experimentar uma salada fresca, rica em antioxidantes, que ajuda na limpeza do organismo e na diminuição dos efeitos do inchaço no corpo. Tudo graças aos benefícios nutricionais de folhas, tomate, manga e nutz, que podem ser servidos com um molho à base de iogurte.





RECEITA

Salada Detox

(pela nutricionista Renata Beserra. Instagram: @nutricionista.renatabeserra)

Ingredientes

(Quantidades a gosto)

Mix de folhas (alface lisa, alface roxa, manjericão)

Tomate cereja

Cubos de manga

Cubos de queijo de coalho

Castanha-do-Pará

Nozes

Molho

100ml de iogurte natural sem sabor

1 fio de azeite

1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa funda coloque os ingredientes da salada, a começar pelas folhas. Continue com tomate cereja, cubos de manga e de queijo. Finalize com castanha e nozes.

Para o molho, misture iogurte com azeite, limão, sal e pimenta-do-reino. Derrame sobre a salada e sirva.

