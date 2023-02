A- A+

NUTRIÇÃO Exagerou no Carnaval? Saiba quais alimentos ajudam na recuperação do corpo Dizem que o ano só começa depois do Carnaval. Sendo assim, confira as dicas de profissionais sobre as etapas para um vida saudável

Passado o período de Carnaval, com todos os seus excessos, é hora de organizar o corpo rumo à vida saudável. Para essa (re)tomada de hábitos úteis ao bom funcionamento do corpo, é preciso ficar atento às etapas de desintoxicação, fortalecimento da imunidade e regeneração muscular. Eles são importantes para o organismo se adaptar com maior facilidade às transformações que podem vir a seguir.





O que colocar no cardápio?

Para tudo isso acontecer, a médica homeopata Diana Campos, especialista em medicina integrativa, sugere um olhar atento para os alimentos que ajudam a blindar o corpo contra as viroses tão comuns nessa época do ano. “Focar na imunidade requer uma série de ações. Entre elas, voltar a dormir nas horas certas e retomar as atividades físicas. Isso sem falar na super hidratação. A água de coco é bastante indicada, mas deve ser evitada por diabéticos”.

Ainda segundo a especialista, alguns chás naturais podem ser introduzidos neste período de pós-excessos. Leia-se o uso de canela, alecrim, hortelã e gengibre, que tanto ajudam na desintoxicação no corpo. “Comer mais frutas cítricas e legumes de cores variadas. O abacate, por ser extremamente rico em potássio, capaz de melhorar a câimbra e a tensão muscular”, conclui Diana, reforçando a necessidade de evitar, especialmente neste período, os alimentos industrializados, a fim de ajudar o fígado a se regenerar.

Cuidados com o fígado

O órgão, aliás, é o responsável pela eliminação de substâncias tóxicas e pela produção da bile, um produto essencial para a digestão de gorduras. Neste quesito, o abacate, além de ser uma fonte de nutrientes e gorduras boas, auxilia na produção de um antioxidante que ajuda o fígado na função de tratamento de toxinas.

Há quem reclame do peso acumulado nos últimos meses. Para um gasto calórico eficiente, a dica, ainda segundo a médica, é selecionar alguns ingredientes termogênicos - que ajudam a acelerar o metabolismo graças ao aumento de temperatura do corpo. “Está na mostarda, no gengibre, no vinagre de maçã, na pimenta. Mas também no brócolis e na acelga”, conclui, lembrando que o uso do café também é prescrito, mas com cuidado. “Para não atrapalhar o período de sono”.

Para quem tem restrições

Segundo a nutricionista Larissa Branco, a escolha dos alimentos para o grupo de diabéticos deve levar em conta a contagem de carboidratos. “Não é que ele não possa ingerir carboidratos ou frutas. Nenhum alimento é proibido para ele. Mas é preciso lançar estratégias de combinações de alimentos que reduza o impacto dessa velocidade do açúcar no sangue. E, assim, evitar o pico de insulina. Para isso, o uso de aveia e de grãos como feijão e lentilha devem ser utilizados com mais frequência.

Quando se fala em hipertensos, a prioridade é o consumo de gorduras boas no que é chamado de dieta DASH (Dieta Direcionada para Portadores de Hipertensão). “Consumir mais gorduras boas, monoinsaturadas e poliinsaturadas e evitar as gorduras ruins. Então, dar preferência às carnes magras e aumentar o consumo de cálcio, ingerindo mais leite e seus derivados”, destaca Larissa, reforçando a importância de evitar embutidos e caldos prontos.



Mais alguns hábitos

- Fique atento à fome: para controlar a fome, aumente o consumo de fibras e proteínas

- Evite a retenção de líquido: consuma mais frutas vermelhas, além de mais abacaxi e limão

- Observe as informações: elas devem vir de fontes seguras. Dietas da internet podem ser muito restritivas

- Não radicalize: nada de passar o dia bebendo apenas água ou ingerindo só um grupo de alimentos

- Faça adaptações: escolhendo alimentos saudáveis que você goste de consumir e que podem ser utilizados o ano inteiro

