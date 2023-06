A- A+

Sincretismo Exposição da Culinária Afro-Brasileira nesta quarta (21) no Sítio Trindade; saiba mais Mostra integra a programação do ciclo junino da Prefeitura do Recife e celebra o sincretismo religioso

Leia também

• Exposição "Os Gêmeos" chega ao Nordeste pela primeira vez, na capital pernambucana

• Em passagem pelo Recife, Os Gêmeos participam de DJSET especial da festa Revérse; saiba mais

Dentro do cronograma do ciclo junino, promovido pela Prefeitura do Recife, amanhã, no Sítio da Trindade, na Zona Norte da Capital, haverá a 15ª edição da tradicional Exposição da Culinária Afro-Brasileira, organizada pelo Terreiro Ilé Àse Egbé Awo, em tom de celebração ao sincretismo que inaugura a cultura e a fé do povo nordestino.

Os cantos, sabores e saberes

A partir das 18h, o Sítio Trindade festeja Xangô, orixá da justiça e do fogo, considerado o Rei dos reis, na 15ª edição da tradicional Exposição da Culinária Afro-Brasileira, saborosa celebração à religião e à gastronomia de matriz africana.

Convidando a cidade a experimentar e comungar dos sabores e saberes da tradição yorubana, a programação, que acontece no palco principal do Sítio da Trindade, começa com cânticos, danças e celebrações do povo de terreiro, seguida da distribuição e degustação de mais de 7 mil porções de preparos tradicionais africanos e da gastronomia afro-brasileira, nascida do encontro e da mistura entre os temperos e preparos africanos, indígenas e europeus.

Nesta edição, o tema da exposição será “Sàngó" e a comida sagrada Gbègìrì”. Prato predileto de Xangô, o Gbègìrì, feito com quiabo, carne bovina, diversos outros ingredientes e muito azeite de dendê para o orixá.

Nos tabuleiros da mostra, serão apresentados e ofertados os pratos do cotidiano junino, como canjica, pé de moleque e bolo de milho, ao lado de várias iguarias e preparos feitos nas casas tradicionais de matriz africana, com quiabo, milho, peixe, castanha, amendoim e farinha, camarão, cebola e pimenta. O banquete de fé e festa está garantido.

Serviço

15ª Exposição Culinária Afro-Brasileira

Quando: 21 de junho

Onde: Sítio Trindade

Horário: 18h

Entrada franca

Veja também

GASTRONOMIA "The 50 Best" revela os melhores restaurantes do mundo, com um endereço brasileiro na 12ª posição