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Exposição Exposição inédita de Gilberto Freyre ocupa o Plaza Shopping, a partir desta segunda (8) Mostra "Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias" estará à disposição do público no piso L4, com acesso gratuito

A inédita exposição “Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”, inspirada na obra ‘Açucar’ (1939), de Gilberto Freyre, estará disponível ao público com acesso gratuito, a partir desta segunda (8), no piso L4.

Realizada pela Fundação Gilberto Freyre, a mostra estimula um olhar sensível sobre a presença do açúcar como símbolo da formação cultural, afetiva e cotidiana da sociedade pernambucana e brasileira.

Sobre a exposição

“Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias” explora elementos ligados aos sabores, aromas, hábitos, objetos e memórias construídos em torno da cultura açucareira.

A exposição ocupa uma área de 82,44m² com diversos itens do acervo da instituição que leva o nome do autor, compartilhados de forma inédita.



Para a diretora executiva da Fundação Gilberto Freyre, Jamille Barbosa, apresentar uma exposição inspirada no livro Açúcar é uma oportunidade muito importante de reafirmar a atualidade e a riqueza da obra de Gilberto Freyre.

“Mesmo publicado em 1939, o livro traz reflexões extremamente atuais ao abordar, de forma pioneira, a alimentação como tema social e cultural, mostrando como hábitos e práticas do cotidiano ajudam a construir memórias, identidades e vínculos entre as pessoas. A mostra é também uma forma de aproximar novos públicos do acervo e da atuação da Fundação Gilberto Freyre através desta experiência que valoriza referências da cultura pernambucana e brasileira no cotidiano dos frequentadores do shopping”, pontua.

Jamille Barbosa, diretora executiva da Fundação Gilberto Freyre. Foto: Keila Costa/Divulgação

Foto: Acervo Fundação Gilberto Freyre

Foto: Acervo Fundação Gilberto Freyre

Sobre a Fundação Gilberto Freyre (FGF)

A Fundação Gilberto Freyre foi criada em 1987 para manter reunido, preservado e à disposição do público o acervo pessoal e intelectual do escritor pernambucano Gilberto Freyre.



A Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre está instalada no local em que o escritor escolheu para morar, por mais de 40 anos: o bucólico e tradicional bairro de Apipucos, no Recife.

A construção abriga o conjunto de objetos colecionados, guardados e ordenados pela família Freyre, além de uma vasta biblioteca e pinacoteca.

Ao longo dos anos, a instituição ampliou seu leque de atuação, passando a atuar também nas áreas de preservação de acervos e curadoria de circuitos culturais, além de desenvolver ações educativas com escolas e concursos literários voltados para pesquisadores da obra de Gilberto Freyre.



SERVIÇO:

Exposição “Açúcar: Sabores, Cheiros e Memórias”

Quando: a partir desta segunda (8)

Onde: Piso L4 do Plaza Shopping

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte e no site do Plaza Shopping

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