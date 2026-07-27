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LANÇAMENTO Fabricante brasileira lança cerveja sem álcool com 10g de proteína; confira Spaten apresenta o movo Spaten PRO, uma cerveja com proteína e notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau

O mercado receberá em setembro uma nova cerveja do estilo alemão Munich Dunkel, escura, sem álcool e com 10 gramas de proteína por unidade. A Spaten PRO, da Ambev, é uma receita puro malte desenvolvida por nutricionistas, médicos nutrólogos, engenheiros de alimentos e mestres-cervejeiros.

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, o trabalho em conjunto ajudou para que a adição dos nutrientes não interferisse na experiência do consumidor, preservando o perfil sensorial e o sabor característico do estilo Munich Dunkel. Em boca, surge uma bebida escura sem álcool com notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau.

Produto foi desenvolvido em parceria com profissionais de saúde | Crédito: Spaten Pro/Divulgação

Segundo Valdecir Duarte, VP de Supply da Ambev e Mestre Cervejeiro, "A cerveja é uma categoria versátil, que nos permite criar novos líquidos e sabores, seja com álcool ou sem. A Spaten Pro foi desenvolvida para consumidores que já incorporam proteína na rotina e procuram produtos que se encaixem em diferentes ocasiões da sua jornada de consumo”.

A aceitação para esse tipo de produto já originou um portfólio da Ambev chamado “escolhas equilibradas”, que reúne cervejas sem glúten, zero álcool, zero açúcar e com menos carboidratos. A comercialização começará por São Paulo e Rio de Janeiro.

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