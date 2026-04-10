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SALVADOR Fabrício Lemos e Lisiane Arouca cozinham com o chef Alex Atala em jantar exclusivo em Salvador Evento abre o calendário de 10 anos do restaurante Origem, dentro da Plataforma Gastronômica Rituais Cafés Especiais por 3 Corações

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Abrindo o calendário de comemorações dos 10 anos do restaurante Origem, do casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que vai receber ninguém menos do que o chef Alex Atala, do duas estrelas D.O.M., em São Paulo.

O jantar a seis mãos, exclusivo para convidados, integra a Plataforma Gastronômica Rituais Cafés Especiais por 3 Corações.

O menu inédito destacará ingredientes brasileiros em leituras contemporâneas e contará com harmonizações com cafés especiais, como o Drip Coffee Rituais Silvio Leite e o Espresso Rituais Exótico.

Esta é a sétima edição do projeto itinerante da Plataforma, cujo propósito é valorizar a identidade brasileira por meio da gastronomia, e, obviamente, tendo o café como protagonista.



Com edições realizadas em cidades como Rio de Janeiro, Tiradentes, Florianópolis e Fortaleza, a plataforma reúne nomes relevantes da gastronomia nacional e utiliza cafés da linha Rituais Cafés Especiais e microlotes, evidenciando a diversidade dos biomas brasileiros.



“Celebrar os 10 anos do Origem é celebrar o trabalho de cada um na construção deste projeto que sabemos ter contribuído tanto para colocar a Bahia e o Nordeste no mapa nacional e internacional da gastronomia”, afirma Fabricio.

“E fazer essa comemoração junto a Alex Atala é muito especial, por todo o nosso respeito a sua trajetória e pela importância do seu trabalho para a valorização do manejo e do uso de ingredientes brasileiros na culinária de alta performance”, completa.

Trajetória

O Origem, instalado no bairro Pituba, é o primeiro restaurante da Bahia a oferecer menu degustação e é totalmente focado na promoção dos ingredientes locais.

O chef Fabrício Lemos e a confeiteira Lisiane Arouca resgatam e registram a identidade baiana, a partir da ancestralidade dos cinco biomas e 27 territórios de identidade do estado.

O trabalho inédito da dupla e casal vem angarinado conhecimentos internacionais e é responsável por colocar a Bahia sob os holofotes dos foodies de todo o mundo.

O Origem foi eleito o Melhor Restaurante do Brasil pela revista Exame e Restaurante do Ano pela Prazeres da Mesa em 2025, além de figurar na 52ª colocação do Latin America’s 50 Best Restaurants.



Ainda em 2025, os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca receberam um prêmio especial de novos talentos no La Liste.



*Com informações da assessoria de imprensa

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