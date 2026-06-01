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goiabinha Faça biscoito goiabinha em casa; aprenda a receita prática e rápida Com ingredientes fáceis, o docinho leva 15 minutos no forno para ficar pronto

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Biscoito caseiro é uma verdadeira instituição da hora do cafezinho da tarde. Alguns são tão gostosos que parecem pipoca: impossível comer um só.

É caso do goiabinha, vendido por várias marcas de biscoito, mas que pode ser preparado em casa sem muita burocracia e sem conservantes.

O departamento de culinária da marca de farinha de trigo, Renata, dá o caminho das pedras e ensina o passo a passo.

O melhor? O processo de forno é somente 15 minutos.

RECEITA

Biscoito goiabinha

Ingredientes:

2 xícaras de chá de farinha de trigo tipo super premium

3 ovos

4 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

300 gramas de doce de goiaba em tiras

Modo de preparo:

Coloque em uma tigela os ovos, a manteiga, o açúcar, a farinha e o fermento

Misture bem até formar uma massa homogênea

Abra a massa e corte círculos

Acomode um pedaço de doce de goiabada e feche

Coloque em uma forma antiaderente e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 15 minutos ou até começar a dourar

Tempo de preparo: 15 minutos

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