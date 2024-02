Faça drinques refrescantes para aliviar o calor nos dias de Carnaval

A- A+

Na Capital pernambucana, o termômetro não fica abaixo de 30º - e sensação térmica, vai lá para os 40º. Ou seja, não dá para bobear na hidratação. E, na hora de escolher algo alcoólico, quanto mais geladinho melhor.

A rede Bio Mundo, especializada em produtos naturais, dá dicas de coquetéis simples e levinhos para fazer o "pré" da folia, ou mesmo para quem for da turma do sofá, que vai ficar longe da muvuca.



Alguns ingredientes que poidem ser usados são canela, hibisco, anis-estrelado, pimenta rosa, zimbro, frutas desidratadas. Confira algumas possibilidades e prepare as taças para aproveitar!

Drinque com gin

Ingredientes:

Gelo a gosto

Zimbro a gosto

1 rodela de limão cravo

66ml de gin

200 ml de água tônica

Casca de laranja desidratada a gosto

Casca de limão desidratado a gosto

Modo de preparo:

Em uma taça larga, encha de gelo e mexa para gelar

Adicione o zimbro, a rodela de limão cravo, o gin e a tônica

Depois adicione as cascas, passe ao redor do copo e depois adicione no drinque

Misture de leve com uma colher bailarina e está pronto



Drinque com vodca

Ingredientes:

1 limão

Adoçante a gosto

Canela em pau

Gelo a gosto

50ml de vodca

Modo de preparo:

Corte o limão ao meio, depois corte em 4 partes cada metade e retire as partes brancas

Transfira para um copo grande, adicione o açúcar e macere be

Acrescente o gelo, a vodca, a canela e misture bem; é só servir

Drinque com espumante

Ingredientes:

Gelo a gosto

Uma parte de suco de laranja (use medidor para drinque)

Três partes de espumante (use medidor para drinque)

Anis-estrelado

Casca de laranja desidratada para aromatizar

Modo de peparo:

Passe a casca de laranja por toda a taça

Coloque todos os ingredientes e misture delicadamente

Coloque o gelo e adicione o anis estrelado

Misture de leve com uma colher bailarina e está pronto

