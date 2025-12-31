Fácil de fazer, aprenda a receita do brownie tradicional, bolinho denso de chocolate
Você vai precisar de poucos ingredientes e utensílios, e paciência para desenformar
À base de chocolate, o brownie é sucesso em qualquer lugar do mundo.
A textura socada e o sabor intenso do chocolate fazem um convite irrecusávela cometer o pecado da gula.
E sabe o que é melhor? A sobremesa é super fácil de fazer. O departamento de culinária da marca de farinha de trigo Renata dá o passo a passo, copie e faça em casa você mesmo!
RECEITA
Brownie tradicional
Ingredientes:
250g de chocolate meio amargo derretido
1 xicara e ½ de chá de manteiga derretida
1 xicara de chá de açúcar
3 colheres de sopa de cacau em pó
3/4 xicara de chá de farinha de trigo tipo super premium
6 nozes picadas
4 ovos
Modo de preparo:
Coloque em um bowl o chocolate derretido, a manteiga, o açúcar, o cacau e os ovos - misture bem
Junte a farinha e as nozes e misture até ficar homogêneo
Coloque em uma forma forrada com papel manteiga e leve para assar em forno aquecido a 200°C por 18 minutos
Retire do forno e deixe esfriar para desenformar
*Com informações da assessoria de imprensa