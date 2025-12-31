A- A+

brownie Fácil de fazer, aprenda a receita do brownie tradicional, bolinho denso de chocolate Você vai precisar de poucos ingredientes e utensílios, e paciência para desenformar

Leia também

• Seu Motta, no Recife, promove o encontro dos litorais paulista e pernambucano; conheça o restaurante

• Ms. Maria & Mr. Singh, em Bangkok: restaurante de Gaggan Anand reúne Índia e México; conheça

À base de chocolate, o brownie é sucesso em qualquer lugar do mundo.

A textura socada e o sabor intenso do chocolate fazem um convite irrecusávela cometer o pecado da gula.



E sabe o que é melhor? A sobremesa é super fácil de fazer. O departamento de culinária da marca de farinha de trigo Renata dá o passo a passo, copie e faça em casa você mesmo!

RECEITA

Brownie tradicional



Ingredientes:

250g de chocolate meio amargo derretido

1 xicara e ½ de chá de manteiga derretida

1 xicara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de cacau em pó

3/4 xicara de chá de farinha de trigo tipo super premium

6 nozes picadas

4 ovos

Modo de preparo:

Coloque em um bowl o chocolate derretido, a manteiga, o açúcar, o cacau e os ovos - misture bem

Junte a farinha e as nozes e misture até ficar homogêneo

Coloque em uma forma forrada com papel manteiga e leve para assar em forno aquecido a 200°C por 18 minutos

Retire do forno e deixe esfriar para desenformar

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também