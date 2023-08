Faculdade Senac promove oficina gratuita de Gastronomia nesta quarta (23); saiba como participar

A- A+

Nesta quarta-feira, 23, a Faculdade Senac promove oficina gratuita em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla comm o objetivo de promover o debate acerca da inclusão no segmento gastronômico.

O evento 'Papo Gastrô: Técnicas Culinárias Adaptativas e Práticas Inclusivas', que será realizado no auditório da instituição das 9h às 11h, está com inscrições abertas e podem ser feitas no site da instituição de ensino.

Profissionais participantes

Participarão da oficina a chef Nina Burkhardt, que atua em projetos sociais no segmento, e Cristiane Barros, professora do curso de Gastronomia da Faculdade Senac e que irá mediar o encontro.

Na ocasião, a confeiteira Mieres Alencar, deficiente visual, irá preparar uma receita de banoffee, uma sobremesa britânica feita com banana, chantilly e caramelo.

Mieres irá compartilhar suas técnicas, habilidades e métodos de preparo, e o mais importante, destacando processos adaptativos que possibilitam a atuação profissional de pessoas com deficiência no universo gastronômico.

De acordo com Robson Lustosa, coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Senac, a ideia do evento é fomentar o diálogo sobre inclusão no cenário gastronômico e a necessidade de adaptar técnicas e práticas nesse segmento.

"A oficina pretende abordar temas como adaptação, acessibilidade e inclusão no que se refere à diversidade, sobretudo das pessoas com deficiência. Queremos sensibilizar e conscientizar os participantes sobre a importância desse assunto", explica Robson.

SERVIÇO

Papo Gastrô: Técnicas Culinárias Adaptativas e Práticas Inclusivas

Quando: 23 de agosto, das 9h às 11h

Onde: Auditório da Faculdade Senac (22º andar)

Inscrições gratuitas aqui

