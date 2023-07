Faculdade Senac promove workshops gratuitos em Gastronomia; saiba detalhes

A- A+

Desvendar novos sabores e aperfeiçoar habilidades culinárias são alguns dos direcionamentos dos workshops gratuitos promovidos pela Faculdade Senac, entre os dias 25 e 28 de julho - com vagas limitadas e inscrições abertas neste link.



Com foco em temas diversos, a aulas vão passar por assuntos que vão desde as técnicas e habilidades em elaborar massas para o preparo de pizzas até a apresentação aos participantes da gastronomia do Mediterrâneo.









Pizza, Mandioca e Café

Com início nesta terça-feira (25), o primeiro workshop traz o tema "Quanto Vale a Minha Pizza?". Técnicas, habilidades e métodos de elaboração de massas fermentadas para o preparo de pizzas, integram o conteúdo da aula, que também vai abordaro controle operacional para produção, estoque e custeio.

Já na quarta, 26, a viagem culinária segue com "Degustando o Mediterrâneo". Na ocasião, será apresentada aos participantes a experiência gastronômica da cultura alimentar da região, mergulhando no chamado Padrão Alimentar Mediterrâneo, conhecido pela harmoniosa combinação de azeite, vinho e pão.

E para os amantes de petiscos e comida de boteco, o workshop "Petiscagem da Mandioca", na quinta-feira (27), vai celebrar a culinária brasileira. Os participantes aprenderão técnicas de preparo de pratos típicos utilizando a versatilidade da mandioca.

Encerrando a programação na sexta (28), o workshop "Vai um Cafezinho com Chocolate?" traz uma experiência sensorial aos participantes, que vão conhecer as possibilidades de harmonização gastronômica entre café e chocolate em uma combinação de bebida e comida.

Serviço

Oficinas Gratuitas de Gastronomia



Quando: de 25 a 28 de julho, das 8h às 12h

Onde: Faculdade Senac (Rua do Pombal, 57, Santo Amaro)

Inscrição neste link



