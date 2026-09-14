Fado, poesia e sabores portugueses embalam Chá da Tarde na Várzea
Casa Morim convida o público para um passeio com música e gastronomia, em diálogo de Brasil e Portugal
Clássicos da cultura e da gastronomia portuguesa embalam a noite do próximo sábado (19) na Casa Morim, Várzea, Zona Oeste da cidade.
A partir das 17h o restaurante recebe o grupo Fado e Poesia e oferece ao público menu assinado pelo chef Marcelo Inojosa, com um buffet de chá da tarde.
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Na mesa, opções luso-brasileiras estarão entre os sabores que vão levar a um diálogo gastronômico entre Brasil e Portugal.
O buffet custa R$ 119,90 por pessoa e pode ser reservado via WhatsApp (81) 9 9349-8703.
Já a apresentação musical fará um passeio que vai mesclar por escritos de Fernando Pessoa, alternando fado e poesia.
SERVIÇO
Fado e Poesia - Chá da Tarde
Quando: Sábado (19), a partir das 17h
Onde: Casa Morim - Rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea
R$ 119,90 (buffet livre + apresentação
Informaçõers/Reservas: (81) 9 9349-8703
Instagram: @casa_morim