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ZONA OESTE Fado, poesia e sabores portugueses embalam Chá da Tarde na Várzea Casa Morim convida o público para um passeio com música e gastronomia, em diálogo de Brasil e Portugal

Clássicos da cultura e da gastronomia portuguesa embalam a noite do próximo sábado (19) na Casa Morim, Várzea, Zona Oeste da cidade.



A partir das 17h o restaurante recebe o grupo Fado e Poesia e oferece ao público menu assinado pelo chef Marcelo Inojosa, com um buffet de chá da tarde.









Na mesa, opções luso-brasileiras estarão entre os sabores que vão levar a um diálogo gastronômico entre Brasil e Portugal.



O buffet custa R$ 119,90 por pessoa e pode ser reservado via WhatsApp (81) 9 9349-8703.

Já a apresentação musical fará um passeio que vai mesclar por escritos de Fernando Pessoa, alternando fado e poesia.

SERVIÇO

Fado e Poesia - Chá da Tarde

Quando: Sábado (19), a partir das 17h

Onde: Casa Morim - Rua Teixeira de Freitas, 77, Várzea

R$ 119,90 (buffet livre + apresentação

Informaçõers/Reservas: (81) 9 9349-8703

Instagram: @casa_morim





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