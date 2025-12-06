Fazenda Churrascada inaugura no Recife em soft-opening, no dia 9 de dezembro; saiba mais

A- A+

Uma das operações mais aguardadas do recém-inaugurado Parque Gourmet, empreendimento gastronômico do Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana, a rede paulistana Fazenda Churrascada abre em soft-opening, no próximo dia 9, como o estabelecimento de maior capacidade do espaço: 650 lugares.



Em uma bate-papo exclusivo com a Folha de Pernambuco, o sócio e CEO do Heat Group, gestor da rede que nasceu em São Paulo, Gabriel Carvalho antecipou detalhes da unidade na Capital pernambucana.



Por que Recife?

Recife é a primeira cidade do Nordeste a receber uma unidade da rede que, como o nome entrega, é especializada em carnes, e conta com uma dupla feminina no comando da gastronomia da casa.



A experiente chef Paula Labaki (nome já conhecido localmente por conta dos eventos de parrilla) assina o cardápio da rede desde 2020, "sempre entregando uma mistura de tradição do churrasco com inovação", comenta Gabriel Carvalho. Junto a Labaki, Renata Raikov atua como chef executiva.



"Além do carinho e da afinidade cultural pelo Nordeste, a capital pernambucana é, hoje, uma das mais representativas em termos de economia e população da Região, sendo o maior PIB per capta e a segunda maior população nordestina quando se fala da região metropolitana. Vimos no recifense a paixão por experiências gastronômicas e acreditamos que a experiência da Churrascada se conecta totalmente com a energia da cidade!", justifica Gabriel.



Um dos pontos de conexão com o público local, segundo o gestor, é a liberdade de ajustar o cardápio seguindo características regionais.



"A Fazenda Churrascada sempre traz uma pitada de regionalidade. Não abrimos mão da nossa essência, mas entendemos que cada região tem sabores, hábitos e identidade próprios. Em Recife, trouxemos pratos exclusivos com frutos do mar, que juntam um pouco da cultura local com a essência do churrasco. Alguns exemplos são os camarões na brasa, a lagosta na brasa, o caldinho de feijão e a empanada de queijo reino", antecipa o empresário.



Carro-chefe

Adaptações à parte, vamos ao que interessa: os cortes bovinos. O grupo recebe de mais de sete fornecedores carne de basicamente duas raças, nelore e angus, por vezes wagyu - para experiências premium -, preparados no fogo ou no defumador, o pit smoker.



"Todas as nossas carnes são da melhor qualidade que se pode encontrar no mercado mundial, independente da raça. Nelore e angus estão na maioria dos cortes. O grande diferencial é que não somos apenas um restaurante: somos uma experiência", pontua Gabriel Carvalho, afastando qualquer percepção de que a Fazenda Churrascada seja uma churrascaria tradicional.



O cardápio do restaurante contempla entradas, acompanhamentos para compartilhar, carta de drinques, e o espaço também disponibilizará área kids.



Quando pergunto quais são os must have do menu, Gabriel não titubeia e lança algumas opções.



"Ninguém pode deixar de pedir o bolinho de costela e queijo coalho. Quando vamos para os cortes, os meus favoritos são o flat iron, o ancho, a picanha e o brisket defumado, como nas churrascarias tradicionais do Texas", recomenda.



Como e quando

A Fazenda Churrascada começou como um evento de churrasco, em 2015, e se transformou em restaurante em 2020, com a inauguração no bairro do Morumbi, em São Paulo. De lá para cá, a rede ampliou para Campinas (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Campo Grande (MS).

SERVIÇO

Fazenda Churrascada

Onde: 3º piso do Parque Gourmet, no Shopping Recife

Funcionamento: Diariamente, das 12h às 22h

Instagram: @fazendachurrascadarcf



