Brasil Feijão e arroz seguem como base principal da alimentação do brasileiro, segundo pesquisa Pesquisa do IBGE garante que essa combinação desempenha papel central na segurança alimentar da população

Presente na mesa dos brasileiros, a típica combinação do feijão com arroz segue como base principal na nossa alimentação. Assim comprova a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE, destacando que esta continua sendo a pedida mais consumida.

Motivos não faltam. Os dados confirmam que ambos preservam o posto, mesmo com a ampliação pontual de outros perfis de consumo ligados à saúde, restrições alimentares e estilo de vida.

A relevância dessa combinação se mantém tanto do ponto de vista nutricional quanto econômico, especialmente em um cenário de atenção ao custo dos alimentos.

Ao mesmo tempo, levantamentos de comportamento de consumo indicam que uma parcela específica da população tem buscado produtos que atendam necessidades particulares.

Segundo a pesquisa Tendências de Consumidores 2025, da GS1 Brasil, a proporção de consumidores que observam a presença de alergênicos como glúten e lactose nos rótulos subiu de 40% para 48% nos últimos três anos, refletindo maior atenção à composição dos alimentos, sem indicar, no entanto, abandono dos itens básicos da dieta.

“É importante deixar claro que o arroz e o feijão continuam sendo protagonistas na alimentação do brasileiro, tanto pela qualidade nutricional quanto pelo preço acessível. O que observamos é o surgimento de demandas específicas, de públicos com restrições alimentares ou preferências particulares, que passam a buscar alternativas complementares”, afirma Rodrigo Gross, Diretor Nacional de Vendas da marca Josapar, que comercializa arroz. “O desafio da indústria é fortalecer o básico, que é essencial, e ao mesmo tempo estar preparada para atender esses nichos.”

*Com informações da assessoria de imprensa!

