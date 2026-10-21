A- A+

Evento solidário "Feijoada dançante" arrecada recursos para a Igreja de São Pedro Mártir de Verona, em Olinda Evento acontece no próximo dia 8 de novembro, das 11h às 15h, no Bar do Amparo; santuário precisa de doações para adquirir mobiliários e acessórios

A "Feijoada Dançante", evento solidário à Igreja de São Pedro Mártir de Verona, na Praça Conselheiro João Alfredo, no bairro do Carmo, em Olinda, será promovido no Bar do Amparo (Rua do Amparo, nº 3, Carmo), no dia 8 de novembro (domingo), das 11h às 15h, com ingressos antecipados a R$ 30



A ação tem o objetivo de contribuir com a compra de mobiliários e a recuperação da estrutura do igreja, necessários à retomada das atividades religiosas e comunitárias do templo.

Sobre a Igreja

Reaberta ao público em 30 de junho de 2026, a igreja passou por cerca de 11 anos de portas fechadas. O edifício religioso estava interditado desde setembro de 2015, aguardando obras de restauração. Com a reabertura, o espaço voltou a integrar o patrimônio histórico e religioso acessível à população, trazendo ainda uma novidade: o retábulo e o forro da capela primitiva da Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, do Recife, que agora podem ser apreciados pelos visitantes.

Apesar da reabertura, a retomada das atividades ainda exige esforços. Depois de tanto tempo sem funcionamento, a igreja precisa recuperar parte de sua estrutura interna para oferecer melhores condições de acolhimento aos fiéis e à comunidade.



"A reabertura da igreja foi uma conquista muito importante, mas ainda temos um caminho a percorrer para que ela volte a funcionar plenamente. Precisamos de mobiliário e de acessórios que fazem parte da rotina de um espaço religioso. Essa feijoada é uma maneira de reunir pessoas, fortalecer os laços com a comunidade e contribuir para que a igreja volte a acolher os fiéis com toda a estrutura necessária. Cada participação representa um gesto de carinho e compromisso com a preservação da nossa história", destaca Gisele Tavares, produtora cultural e integrante da comissão de Cultura da Arquidiocese de Olinda e Recife, que articula a mobilização em parceria com o pároco Padre Maurício Diniz.



Feijoada Dançante

Além de contribuir para a recuperação da estrutura da igreja, a feijoada dançante pretende promover um momento de confraternização entre moradores, fiéis e pessoas interessadas em colaborar com a preservação do patrimônio religioso de Olinda.



Os ingressos antecipados custam R$ 30 por pessoa. O pagamento pode ser realizado via PIX, utilizando o CNPJ da paróquia (01.709.576/0001-95). Após a transferência, o participante deve encaminhar o comprovante pelo WhatsApp 81 98111-0301, para receber o voucher de acesso ao evento.

SERVIÇO:

Feijoada Dançante Beneficente – Igreja de São Pedro Mártir de Verona

Quando: 8 de novembro de 2026 (domingo), das 11h às 15h.

Onde: Bar do Amparo – Olinda (PE)

Ingresso antecipado: R$ 30

PIX (CNPJ da paróquia): 01.709.576/0001-95

Informações, envio do comprovante e retirada do voucher: WhatsApp (81 98111-0301)

Veja também