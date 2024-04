A- A+

FEIJOADA DE SÃO JORGE Feijoada de São Jorge: edição celebra o Santo Guerreiro com samba de Gerlane Lops Casa Criatura recebe quinta edição do evento no próximo dia 20 de abril

Feijoada combina com samba que combina com a vibe pernambucana de misturar sabores e ritmos e, dessa forma, celebrar religiosidades.

E em se tratando do Santo Guerreiro, o banquete, inclusive musical, acontece no próximo dia 20 de abril, em Olinda, na Casa Criatura, para festejar a quinta edição da Feijoada de São Jorge.





Comandada pelo chef Hiago Magalhães, do Bar do Amparo, a feijoada será oferecida regado a feijão preto, como uma das principais oferendas a Ogum.

De acordo com João de Morais, produtor responsável pelo evento, "a proposta é reunir amigos e admiradores de São Jorge".



“Oferecer a feijoada é uma tradição e, ao mesmo tempo, uma homenagem. O feijão preto é uma das principais oferendas a Ogum, e a feijoada, no Brasil, é sinônimo de festa. Ou seja, esse encontro é, na verdade, uma grande celebração à brasilidade, alegria e fé”, destacou.

Samba pernambucano

Para incrementar a celebração, ficará a cargo da cantora pernambucana Gerlane Lops puxar a roda de samba da festa, que também terá como convidados as bandas Samba de Jorge e Boa Ousadia.



Já o diretor e protagonista do filme "Jorge da Capadócia", Alexandre Machafer, estará no evento para a divulgação do longa - que estreia nos cinemas do País, dois dias antes da Feijoada, em 18 de abril.

Serviço

Feijoada de São Jorge

Quando: Sábado (20),

Onde: Casa Criatura - Rua de São Bento, 344, Carmo, Olinda

Ingressos (open bar), R$ 200 no Sympla

Informações: @casacriatura

