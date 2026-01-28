A- A+

SALVADOR Feijoada do Mar no Orí e no Megiro, em Salvador, celebra o Dia de Iemanjá Fabrício Lemos e Lisiane Arouca recebem Bárbara Verzola, Pablo Pavón e Henrique Gilberto em 2 de fevereiro

Uma tradição que remonta ao ano de 1923, quando pescadores soteropolitanos começaram a se reunir anualmente no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, Bahia, para celebrar a rainha dos mares: Iemanjá.

Desde então, não somente pescadores, mas o público em geral fazem oferendas, agradecimentos e participam dos rituais típicos do dia. Gente de todo o Brasil baixa na cidade para participar dos rituais da data.

Em 2022, a festa foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Salvador.

Honrando o Dia de Iemanjá, o casal de chefs de cozinha Fabrício Lemos e Lisiane Arouca promove todos os anos em suas casas eventos gastonômicos para homenagear a mãe das águas e de tudo o que vem dele.

Este ano, a dupla recebe os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta, de Vitória (Espírito Santo), e Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis, de Belo Horizonte (Minas Gerais), para prepararem juntos a Feijoada do Mar simultaneamente nas suas duas casas vizinhas: Orí e Megiro.

Além da feijoada, o menu contará com snacks e entradas.

No banquete à Iemanjá está incluído um open bar de cervejas (Corona e Stella Artois) e de bebidas não-alcóolicas (água e refrigerantes), sendo vinhos e drinques vendidos à parte.

SERVIÇO

Feijoada do Mar em homenagem à Iemanjá

Orí e Megiro recebem Bárbara Verzola, Pablo Pavón e Henrique Gilberto

Quando: 2 de fevereiro, das 12h às 18h

Onde: Orí e Megiro - Av. Santa Luzia, 656, 11/12, Horto Florestal, Salvador

Valor por pessoa, com open bar: R$ 550

Reservas: (71) 98890-8357

Instagram: @orisalvador @megiroboteco



*Com informações da assessoria de imprensa

