A- A+

NATAL Feira de mesa posta de Pernambuco chega a sua quinta edição nesta sexta-feira (10) Com o tema "Conectando Corações", o evento acontece na Portus Delicatessen no Mercado da Torre

Com o fim de ano se aproximando vem com ele as confraternizações. Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, na Portus Delicatessen, acontece o festival "Tá na Mesa - Feira de Mesa Posta de Pernambuco", onde é possível encontrar, em um só lugar, todos os itens para montar uma mesa posta completa para as reuniões.



A quinta edição do festival conta com a participação de 35 expositores e tem entrada gratuita e aberta ao público em geral, mediante doações para uma instituição beneficente. Neste ano, as doações sugeridas são de materiais escolares, como lápis de cor, tinta guache, papel e caderno, que serão destinados a crianças de uma creche assistida pelo Projeto Dorcas.



Na feira você encontra uma variedade de produtos como louças, talheres, tábua para servir frios, petisqueiras, jogos americanos e sousplats, além de artigos de decoração, como arranjos florais, velas e objetos de mesa, além de palestras conduzidas pelo coordenado pelo gastrônomo Antonio Nogueira. Ele vai conduzir bate papos com nutricionista, psicóloga, chef e especialistas no tema

Serviço:

"Tá na Mesa"

Quando: 10, 11 e 12 de novembro

Onde:Portus Delicatessen no Mercado da Torre - R. José Bonifácio, 747 - Torre, Recife - PE

Mais informações pelo instagram @feiramesapostape

Veja também

Reconhecimento Prêmio Qualidade Nordeste 2023 destaca a chef e professora pernambucana Cris Barros