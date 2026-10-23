Feira gastronômica convida público a experimentar sabores e receitas da Mata Norte em Paudalho
Programação convida o público a emprestar o paladar aos sabores da região neste sábado (24) e domingo (25)
O cheiro de bolo de milho saindo do forno, a canjica cremosa, a pamonha embrulhada na palha e as sobremesas caseiras ganham destaque neste fim de semana em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
A "Feira Gastronômica Sabores do Milho – Cozinhas Típicas da Mata Pernambucana" reúne dez cozinheiras neste sábado (24) e domingo (25), na Sociedade de Cultura Artística, conhecida como Banda 22 de Novembro.
A programação convida o público a emprestar o paladar aos sabores da região, experimentar receitas tradicionais e descobrir como a gastronomia também conta a história de um povo.
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Na Mata Norte, conhecer a cultura popular também passa pela mesa. Da canjica à pamonha, passando pelos bolos caseiros, cada receita guarda conhecimentos transmitidos entre gerações e revela um pouco da identidade gastronômica pernambucana.
Da plantação no roçado ao preparo na cozinha, o milho se transforma em pratos que carregam memórias e tradições.
O preparo manual, o uso tradicional do fogão a lenha e do carvão e os conhecimentos transmitidos pela oralidade ajudam a contar a história da alimentação regional.
Algumas participantes também cultivam e colhem ingredientes utilizados nas próprias receitas, aproximando o trabalho no campo dos sabores que chegam à mesa.
Entre uma receita e outra, o público conhece as histórias das mulheres que transformam a culinária em trabalho, renda e preservação cultural.
A feira oferece a oportunidade de descobrir a Mata Norte por outro caminho, experimentando sabores que fazem parte das festas populares, das cozinhas familiares e das lembranças de infância.
O projeto registra ainda em vídeo as técnicas e memórias das participantes, contribuindo para preservar e compartilhar o patrimônio gastronômico da região com as futuras gerações.
Além de apreciar os sabores da gastronomia regional, moradores e turistas têm a oportunidade de conhecer a história da Sociedade de Cultura Artística 22 de Novembro, que recebe a feira e foi fundada em 1852, com a antiga Philarmônica Paudalhense que é considerada a terceira banda de música mais antiga de Pernambuco.
Serviço
Feira Gastronômica Sabores do Milho - Cozinhas Típicas da Mata Pernambucana
Quando: Sábado (24) e domingo (25)
Onde: Sociedade de Cultura Artística 22 de Novembro - Paudalho (PE)
Horário: 9h às 16h