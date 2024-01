Feira gastronômica Olinda dá Gosto marcará presença no Carnaval

A- A+

A feira gastronômica Olinda dá Gosto estará presente nas ladeiras da Cidade Alta durante o Carnaval. Entre os dias 09 e 13 de fevereiro, a quarta edição promete comidas gostosas, de qualidade e a preços populares, assinadas por chefs renomados da comida pernambucana. A ação é promovida entre o Instituto Cesar Santos, Coca-Cola e Prefeitura de Olinda.

A estrutura será montada no polo Sítio de Seu Reis, próximo à Praça do Carmo. Ao todo, cerca de 15 operações estarão à disposição dos foliões, com opções de petiscos, sanduíches, pratos quentes, opções vegetarianas e veganas e sobremesas.

“A Feira Gastronômica Olinda dá Gosto sempre é um sucesso. A oferta de produtos de qualidade e com muito sabor, com o crédito de chefs conhecidos, reforçam a segurança alimentar de quem precisa ter energia para aguentar os dias de festa. A operação também tem um grande apelo econômico, por promover vagas de emprego temporários e fazer a economia girar na cidade”, comemora o chef Cesar Santos, presidente do Instituto responsável pela curadoria do evento.

Na edição 2024 da feira estarão presentes: Dom Sain - Chef Caio Fernandes, Grego Grill, Chefs Atílio e Cesar Bastos, Mangueburguer - Chef Jhane Kelly, Chef Bárbara Vieira, Chef Hugo Rodrigues, Chef Cláudia Luna, Koletivo Gastrô, Comadre Coxinha - Amanda Escobar, Metá Cozinha - Chef Nathalia Kelsch, Quina da Linguiça - Chef Rafhael Diniz, Saborear Comedoria, Luna Confeitaria Artesanal - Eliane Luna, e DuBruno Palha Italiana.

