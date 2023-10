A- A+

A Feirinha Gastrô do Shopping Recife, que recebeu mais de 8 mil pessoas no último final de semana, volta a acontecer a partir desta quinta-feira (26) até domingo (29). O evento conta com mais de 20 chefes e operações gastronômicas da cidade, além de shows ao vivo das bandas MacFly, Zero Bronca, Kid Camaleão e Cine Club.

A lista de participantes combina as operações que já compõem o Jardim Gastrô, como a Oficina do Sabor, do chef César Santos, Brooklyn Burger, Olinda Bistrô, Três Locos Empanada, além de estações de vinhos e cervejas, que se juntam a 14 chefes convidados. Do shopping, as operações The Black Angus e Terraço Carvalheira também estarão presentes. Das panelas, partirão receitas com frutos do mar, charcutaria nordestina, clássicos da culinária regional, quiches, comidas veganas e vegetarianas, hambúrgueres, sanduíches e, claro, doces e sobremesas para finalizar a experiência gastronômica.

Comandando tudo isso, os chefes convidados Rapha Vasconcelos, Claudinha Luna, Anna Corina, Nathalia Kelsch, Lúcia Soares, Rafael Diniz, Charles Assis, e os restaurantes A Porchetta, Ramon, Bar do Amparo, Vieira e Dom Saim. Também marcam presença a Cafeteria Reserva da Família e os espetinhos do Dom Black. Além disso, o chef paraense Thiago Castanho participará do evento, fazendo uma receita especial de paella, a quatro mãos, com o pernambucano César Santos.

"A Feirinha Gastrô do Shopping Recife é um evento bastante aguardado pelos nossos clientes por reunir música boa de qualidade e dezenas de opções de gastronomia com preços especiais em um evento para toda a família. Nossa culinária é uma potência e, por isso, criamos esse ambiente de celebração para todas as idades", destaca Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife.

Feirinha Gastrô Shopping Recife

Quando: De quinta-feira (26) até domingo (29), sendo de quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado e domingo das 14h às 22h

Onde: Jardim Gastrô do Shopping Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem

Entrada gratuita

