Fenearte: Vila Café Pernambuco reúne produtores de diferentes regiões do estado
Espaço traz produtores de Triunfo, Exu, Garanhuns e Taquaritinga do Norte. A proposta é apresentar os diferentes terroirs
Quem for à 26ª Fenearte, no Centro de Convenções, em Olinda, vai encontrar a Vila Café Pernambuco. O espaço reúne produtores de diferentes regiões do estado, métodos de preparo e perfis sensoriais.
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A área foi criada pela cafeicultora Karoline Fonseca, proprietária do Café do Brejo, em Triunfo, e presidente da Câmara Setorial do Café de Pernambuco. Segundo informações da assessoria de imprensa, a proposta é mostrar que o estado também produz cafés especiais de qualidade. Para isso, convidou produtores de diferentes municípios para apresentar ao público a diversidade da cafeicultura pernambucana.
O espaço reúne produtores de Triunfo, Exu, Garanhuns e Taquaritinga do Norte. A proposta é permitir que o visitante percorra diferentes terroirs sem sair da feira.
Algumas opções
Na cafeteria do Café do Brejo, Karoline apresenta uma carta de cafés especiais produzidos na propriedade da família. O Gourmet (R$ 35) é suave e equilibrado. O Chocolate (R$ 45) destaca a doçura natural do grão e notas que remetem ao cacau. O Frutado (R$ 55) combina doçura e acidez. Entre outros produtos.
Um passeio pela vila ainda permite conversar diretamente com produtores como Avelar Rodrigues Pimentel, morador de Exu, na Chapada do Araripe. Para ele, a divulgação o ajuda a apresentar um lado ainda pouco conhecido do Sertão pernambucano: a produção de cafés especiais cultivados na região.
Em seu portfólio, versões do Café Pimentel Family Coffee. A torra média é vendida por R$ 40 (250 gramas), e a torra escura, por R$ 30. Ele também comercializa o café em grãos verdes, ideal para quem deseja realizar a própria torra em casa. Isso sem falar na venda de mudas de café, por R$ 25.
Serviço:
6ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato
Quando: 08 a 19 de julho de 2026
Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)
Horários: segunda a sexta-feira , das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h;
Ingressos: segunda a quinta-feira: R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada); sexta-feira a domingo:R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)