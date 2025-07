Fernando Pavan e Pedro Coronha preparam programação para o Dia dos Pais no Nannai

A- A+

Dia dos Pais será no domingo dia 10 de agosto e, em comemoração a data, o Nannai Muro Alto prepara, a partir do dia 8, um menu para as figuras paternas com o convidado Pedro Coronha, chef e sócio do Koral, em Ipanema.

No primeiro dia, o chef executivo dos hotéis, Fernando Pavan, recebe Coronha para mais uma edição do Nannai Harmoniza. Desta vez, eles preparam um menu a quatro mãos em cinco tempos com harmonização de vinhos.

No dia 09 acontece uma imersão ao universo dos whiskys "single malts" conduzida por Gian Paolo, especialista com 14 anos de experiência e embaixador da Macallan no Brasil e América do Sul. Já no dia 10, os hóspedes poderão aproveitar a tradicional Feijoada Nannai, com todos os clássicos acompanhamentos e show ao vivo de Chorinho, no restaurante Salero.

O menu

O menu da noite assinada pela dupla começa com tartare de atum com chilli ponzu de amendoim e nori em tempurá, seguido por lagosta com legumes e kimchi. Nos principais, peixe cozido pochê, em caldo herbal, com capim limão, gengibre e aromáticos, crudité de nabo, maçã verde, pepino e cebolinha, servido com velouté de batata-doce com alho-poró e saquê, e ancho suíno com purê de batata trufado e vinagrete de milho tostado. Para finalizar a experiência, figo fresco, com cremeux de chocolate e tuille de cacau.

Com informações da assessoria de imprensa.

SERVIÇO

Fernando Pavan recebe Pedro Coronha no Especial Dia dos Pais

Onde: Restaurante Tiatê - Nannai Muro Alto - Rua Beira Mar, S/N, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca

08/08 - Nannai Harmonniza Especial de Dia dos Pais - Fernando Pavan e Pedro Coronha, jantar com harmonização de vinhos - às 20h (R$ 380, por pessoa)

09/08 - Degustação Maccalan - às 16h (R$ 110, por pessoa), no restaurante TiaTê

10/08 - Feijoada de Dia dos Pais, com chorinho ao vivo, às 13h (R$ 190, por pessoa), no Salero

Reservas: (81) 98132-3974 (Whatsapp)

Instagram: @nannairesortespa

