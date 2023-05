Festivais gastronômicos movimentam o Recife neste final de semana; veja as opções

A- A+

Para quem é mesmo “bom de garfo”, qualquer pretexto é válido para comer. Quando na agenda da cidade há três festivais gastronômicos acontecendo ao mesmo tempo, então, não há desculpas para não sair de casa e provar as delícias que restaurantes, cafeterias, bares e outros estabelecimentos do tipo oferecem.

Neste final de semana, há opções de eventos que agradam todos os paladares. Um dos destaques é a edição pernambucana do tradicional Restaurant Week, que completa 15 anos de existência. São mais de 40 restaurantes participando da programação, sendo 15 estreantes. Ça Va Bistrô, Oficina do Sabor, Bode do Nô, Moendo na Laje do Moinho e Modigliani Bistrô são algumas das casas participantes.

Os estabelecimentos presentes no Restaurant Week contemplam as mais variadas vertentes gastronômicas, passando pelas cozinhas francesa, portuguesa, italiana, japonesa e brasileira. O menu do festival, que segue até o dia 21 de maio, traz opções a partir de R$ 49,90 no almoço, que incluem entrada, prato principal e sobremesa.



No mesmo período do festival, ocorre o Burger Gourmet by Restaurant Week, voltado especificamente para os amantes de hambúrgueres. Em sua terceira edição, a iniciativa reúne 15 hamburguerias, como A Porchetta, Babylon e Mosh Vegan Burger, por exemplo. O Menu Standard custa R$ 30,90 e o Menu Plus sai por R$ 40,90, ambos com acompanhamento. A cada menu vendido, tanto do Burger Gourmet como do Restaurant Week durante o festival, será doado R$1 para o shopping sociocultural Casa Zero.

Falando ainda em hambúrguer, o Recife Love Burguer segue a todo vapor, até o dia 14 de maio. A edição atual traz 30 estabelecimentos distribuídos entre Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu e Camaragibe. Os participantes preparam receitas especiais para a ocasião, recebendo avaliações do público, que escolherá os dez melhores.

Já os que não dispensam um bom café precisam ficar de olho no Recife Coffee. Já tradicional, o festival realizado pela Associação dos Empresários de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE) chega a sua oitava edição, que se estende até o dia 4 de junho.

O evento conta com a participação de 33 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Taquaritinga do Norte. Cada estabelecimento oferece uma “sugestão do barista”, que engloba café, salgado e sobremesa, por R$ 39,90. O menu inclui opções vegetarianas, veganas e zero lactose.

Na lista de participantes, há cinco cafeterias que entram pela primeira vez na programação: Borsoi Café, Casa Mendez, Celeste Café, La Fuent e Takwary Cafeteria. Outras retornam ao festival, como Café com Dengo, Kaffe (Espinheiro e Boa Viagem) e O Melhor Cantinho da Cidade. A expectativa da organização é que mais de 180 mil pessoas circulem pelas cafeterias durante o período do festival.

