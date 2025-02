A- A+

CHURRASCO Festival BBQ Show Recife 2025: open food com cinco toneladas de carne no Centro de Convenções Churrascada será no próximo sábado (8), terá programação musical e oito horas de duração

Que os eventos de churrascada caíram no gosto do brasileiro, já se sabe. Então para quem curte boa carne oferecida em sistema de open food, se liga nessa dica. O Festival BBQ Show Recife 2025 abre o calendário anual de grandes churrascos em Pernambuco.



Acontece no dia 8 de fevereiro, no estacionamento do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, e promete seis horas de open food e oito horas totais de evento, incluindo a programação musical que acompanha a comilança.

Ao todo, as estações do BBQ Show Recife 2025 irão oferecer cinco toneladas de carne, como picanha, maminha, cupim, fraldinha, costela e contrafilé premium, entre outras opções, enquanto atrações musicais se revezam animando o público: Manoel Netto, D’Break, Marcelo Bragato e No Money for Cash, criando uma atmosfera vibrante para celebrar a cultura do churrasco. O festival ainda contará com espaço kids, incluso no valor do ingresso - crianças até quatro anos terão entrada gratuita.

A distribuidora Fribev Brasil, patrocinadora master do evento, assinará seis estações com cortes nobres. será destaque no Festival BBQ Show Recife 2025 como patrocinadora master.



“Conectar as pessoas pelo churrasco está na nossa essência, assim como na de todo o povo brasileiro. Então, para nós é um orgulho imenso levar através do maior festival open food de churrasco do Nordeste até o Recife, afinal, apesar de nosso frigorífico estar em Xinguara, no Pará, somos uma empresa de tradição nordestina e orgulhosamente pernambucana!”, destaca José Ferreira, gerente de Marketing da empresa.



SERVIÇO

Festival BBQ Show Recife 2025

Quando: 8 de fevereiro

Onde: estacionamento do Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda), das 16h às 22h

Ingressos a partir de R$ 175 à venda no Bilheteria Digital

Ingresso solidário: cada participante pode contribuir com uma lata de leite ou R$ 20 na entrada

Mais informações: @festivalbbqshowrecife

