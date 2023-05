A- A+

Festival Festival Brasil Sabor começa nesta quinta (18), com mais de 80 casas em Pernambuco; confira Estado bate recorde de participantes no festival gastronômico realizado em todo o Brasil

Mais um festival para a conta de Pernambuco. Ao mesmo tempo em que acontece Recife Coffee, Restaurant Week e Recife Love Burger, marcando o calendário anual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), começa nesta quinta-feira, 18, o principal festival da entidade - o Brasil Sabor. O evento vai até 4 de junho.

A temporada acontece em todo o Brasil, simultaneamente, em sua 17ª edição, reunindo 751 estabelecimentos associados.

De acordo com a Abrasel, o estado de Pernambuco é o com maior engajamento da temporada - são mais de 80 estabelecimentos inscritos, o que representa mais que o dobro do último festival.

Como funciona?

Com o tema “Cores e Sabores de Pernambuco”, os estabelecimentos participantes vão preparar um prato que remete à gastronomia local, destacando ingredientes regionais. Os preços também devem atender a uma tabela mais acessível para atrair o consumidor. O teto de preço dos pratos é R$ 80.

Culinárias de todos os estilos marca a temporada em todos os estados. Foto: Divulgação

A expectativa de movimentação econômica também traz um alento ao setor. Mais de R$ 6 milhões devem ser gerados durante os 18 dias do festival.

Seguindo a lógica da edição anterior, o Brasil Sabor acontecerá em formato híbrido, possibilitando que o consumidor explore as criações da temporada tanto presencialmente, nos restaurantes, ou em casa, através de delivery, e ainda em sistema take away (pegue e leve).

Livro “Cores e Sabores de Pernambuco”

Paralelamente ao festival, a Abrasel-PE lança publicação com editorial sobre a gastronomia de nove municípios e que conta a história de alguns ícones da nossa culinária como o bolo de noiva, por exemplo.

Confira os participantes

Alguns veteranos:

Quintal do Picuí, Julietto, Hakata, Cia do Chopp, Plim Restaurante, Paço Real, Dinny, La Brasa, Budega do meu Lindo e as casas do Grupo Ilha da Kosta. Outros nomes tradicionais que fazem parte dessa edição são o Julietto, Oficina do Sabor, Quina do Futuro, Chinatown, Bercy, Chica Pitanga, Ça Va e Bar do Neno.

Alguns estreantes:

Moendo na Laje, Donna Massa, Livraria Jaqueira, Boucherie Marine, No meu Quintal Comida Boa, Entre Vinhos, Garagem Tapiocaria, Restaurante do Mário, Fabbrique. Fora da capital, o Brasil Sabor também traz uma série de ótimas opções. Em Porto de Galinhas: Aracati Restaurante, Barraca Cozinha Brasileira, Beijupirá Restaurante, De Boa Pizzas Artesanais, Della Burguer, Domingos Restaurante, Gazella Restaurante, João Restaurante, La Crêperie, Muro Alto Bistrô, Peixe na Telha e Pirajuba Restaurante.

No Interior do Estado:

Já em Tamandaré: Arena dos Caranguejos, Bora Bora, Degutti Restaurante e Café, Esquina Beach Pub, Jobar Restaurante e Tapera do Sabor. No Agreste, em Caruaru, o Varanda Restaurante e Pizzaria representa a cidade. O mesmo Varanda é destaque em Garanhuns onde também participam o Cantinho da Macaxeira, Dom Pedro Gastrobar, Terraço Churrascaria e Chopperia. Para finalizar, em Pesqueira, a Pizzaria e Restaurante Giovanna também participa do festival.

Serviço

17ª edição do Brasil Sabor

Quando: 18 de maio a 4 de Junho

Mais informações aqui

Instagram: @abrasel_pe

