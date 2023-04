A- A+

Restaurant Week Festival "Burger Gourmet" apresenta menus de combos em sua terceira edição no Recife Restaurant Week Para cada menu vendido será doado R$1 para a Casa Zero

Iniciando o evento gastrô Recife Restaurant Week, que acontece nesta sexta (20) e sábado (21), o festival Burguer Gourmet by Restaurant Week apresentou mais de 15 hamburguerias aderindo à proposta e oferecendo combos com valores acessíveis.

As opções de menu incluem o Menu Standard, com um valor de R$ 30,90, e o Menu Plus, por R$ 40,90, ambos com acompanhamento, que pode ser consultado no site do festival. Os menus serão harmonizados pela Eisenbahn, marca de cervejas artesanais do Grupo Heineken.

O Burger Gourmet by Restaurant Week é um festival dentro do outro, pela proposta de integrar hamburguerias da região na Recife Restaurant Week. Alguns dos estabelecimentos participantes são a A Porchetta, Amanita Bar, Babylon, Baker Burger & Beer, Broiler Burger, Brooklyn Burger (Boa Viagem), Brooklyn Burger (Casa Forte), Brooklyn Burger (Piedade), Bulls Burger, Burguer do Nô, Burguitxo, Cia do Chopp, Esther Restaurante, Maverick Garage Burger & Beer, Mosh Vegan Burger, Porpino Burger, Samadhi Gastronomia Conceito, Vila Torre Original Burger, Wayne's Burger Star.

Como já é tradicional em toda edição, para cada menu vendido será doado R$1 para a Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, um shopping sociocultural que tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, oferecendo oportunidades e promovendo a inclusão social na comunidade do Pilar.

