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Gastronomia

Festival Burger Town entra em cartaz em 20 endereços da Região Metropolitana do Recife

Participantes oferecem receitas exclusivas disponíveis entre os dias 29 de maio e 29 de junho

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Durante festival, hamburguerias também serão avaliadas pelo públicoDurante festival, hamburguerias também serão avaliadas pelo público - Foto: Armando Artoni

A partir do dia 29 de maio, a Região Metropolitana do Recife abriga mais uma edição do Burger Town. O festival acontece em 20 endereços que oferecerão combos exclusivos para o evento. 

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O público também poderá dar opinião sobre as casas participantes, fazendo uma avaliação via QR Code presente em cada estabelecimento. Será possível ponduar em itens como apresentação, sabor e expectativa. 

Segundo o coordenador do evento, André Vita, essa é uma forma de o festival dar um feedback das casas e do serviço oferecido, além de estreitar ligação com o público.
 
Ação Social 
Para cada burger vendido, R$1 será doado para a Vila Betânia, em Piedade, ONG que cuida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. 

Serviço:
Burger Town
De 29 de maio a 29 de junho
Participantes: aqui

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