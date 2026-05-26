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Gastronomia Festival Burger Town entra em cartaz em 20 endereços da Região Metropolitana do Recife Participantes oferecem receitas exclusivas disponíveis entre os dias 29 de maio e 29 de junho

A partir do dia 29 de maio, a Região Metropolitana do Recife abriga mais uma edição do Burger Town. O festival acontece em 20 endereços que oferecerão combos exclusivos para o evento.

O público também poderá dar opinião sobre as casas participantes, fazendo uma avaliação via QR Code presente em cada estabelecimento. Será possível ponduar em itens como apresentação, sabor e expectativa.

Segundo o coordenador do evento, André Vita, essa é uma forma de o festival dar um feedback das casas e do serviço oferecido, além de estreitar ligação com o público.



Ação Social

Para cada burger vendido, R$1 será doado para a Vila Betânia, em Piedade, ONG que cuida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Serviço:

Burger Town

De 29 de maio a 29 de junho

Participantes: aqui

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