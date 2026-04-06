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hambúrguer Festival BurguerLand será no Shopping Guararapes, de 9 a 12 de abril; saiba mais sobre o evento Temporada será dedicada a burgers e contará com programação musical

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Entre os dias 9 e 12 de abril, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, recebe o festival o BurguerLand, que, como o próprio nome entrega, é dedicado ao hambúrguer, que será vendido em 20 estações espalhadas na área externa do centro comercial.

O BurguerLand terá programação das 12h às 22h, com entrada gratuita e programação musical de diversos estilos.

Além do hambúrguer tradicional, serão vendidas variações, como os de costelinha e shimeji, e acompanhamentos, como batatas e torresmo, alé, de chope artesanal e sobremesas suculentas: milk-shakes de Ninho com Nutella, torta de limão e paçoca, além de clássicos como fondue e merengue de morango.



Mais informações sobre o BurguerLand no Instagram @burguerlandfestival.

*Com informações da assessoria de imprensa

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