Festival BurguerLand será no Shopping Guararapes, de 9 a 12 de abril; saiba mais sobre o evento
Temporada será dedicada a burgers e contará com programação musical
Leia também
• Chef ensina dicas para quem quer preparar o churrasco perfeito em casa; confira
• "O Grande Livro de Mesas do Brasil" será lançado na Academia Pernambucana de Letras; confira
Entre os dias 9 e 12 de abril, o Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, recebe o festival o BurguerLand, que, como o próprio nome entrega, é dedicado ao hambúrguer, que será vendido em 20 estações espalhadas na área externa do centro comercial.
O BurguerLand terá programação das 12h às 22h, com entrada gratuita e programação musical de diversos estilos.
Além do hambúrguer tradicional, serão vendidas variações, como os de costelinha e shimeji, e acompanhamentos, como batatas e torresmo, alé, de chope artesanal e sobremesas suculentas: milk-shakes de Ninho com Nutella, torta de limão e paçoca, além de clássicos como fondue e merengue de morango.
Mais informações sobre o BurguerLand no Instagram @burguerlandfestival.
*Com informações da assessoria de imprensa