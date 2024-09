Festival Cena Brasil leva gastronomia de terreiro para o Mercado Eufrásio Barbosa

A- A+

Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural, a cidade de Olinda é conhecida por ser território de resistência e celebração da cultura afro-brasileira. No próximo dia 29 de setembro, a partir das 16h, com entrada gratuita, o "Festival Cena Brasil: celebrando a cultura e a gastronomia de terreiro" leva para o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Largo do Varadouro, o sabor ancestral das cozinhas dos terreiros olindenses.



Moradores, turistas e visitantes vão poder experimentar a cozinha que é reflexo de fé, da identidade e da espiritualidade afrodescentes. O evento vai proporcionar uma viagem gastronômica, com degustação gratuita de pratos que representam séculos de história.



O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal operacionalizado pela Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.



Destaques

Para o almoço ou jantar, os visitantes poderão experimentar delícias como o aromático acarajé de Iansã, frito no azeite de dendê e servido com vatapá e camarão seco, e o tradicional omolocum de Xangô, que combina o feijão-fradinho com o intenso sabor do azeite.



Outro destaque é o ebô, uma receita simples e carregada de significado, feita à base de milho branco, oferecida a Oxalá e que remete à pureza e renovação.



A experiência continua com o caruru de Xangô, preparado com quiabo, dendê e tempero ricos, e o saboroso munguzá salgado de Ogum, à base de milho e carne, um prato forte e saboroso. Para encerrar, os visitantes poderão se deliciar com o doce quindim de Iemanjá, uma combinação perfeita de coco, açúcar e gema de ovo, que derrete na boca, trazendo à tona a doçura e a energia das águas.

Participantes

O festival contará com a participação de 07 terreiros, cada um deles, com suas receitas e dois pratos ancestrais postos para apreciação de visitantes da feira, gratuitamente.



São eles: Ilê Ase Kiobambo Osun Alade, Babalorixá Cleyton Gouveia t’ Osun, Ilê Cultural Axé Oyá Egum, Babalorixá Ivon T’Oyá Egun, Ylê Asé Ayrá Adjaosi, Ialorixá Eliane de Oya Onira, Ilê Axé Oba Ogodô, Pai Brivaldo de Xangô, Ilê Asé Ofaronmin, Ademir Soares t’ Logun Ede, Nação Xambá, Babalorixá Pai Ivo de Oxum, Ilê Axé Iyá Omô Sàgbà e Ialorixá Nevinha Omô Sàgbà.

Exposição

Integrando o circuito do Festival Cena Brasil, haverá, ainda, no mesmo local, a Exposição Fotográfica Orixás do Brasil. Apresentando um conjunto de 16 peças, a proposta é preservar e reforçar memórias e saberes individuais e coletivos, ou seja, a ligação entre o homem e as divindades.



A mostra, que fica em cartaz temporariamente, conta com recursos de QR-Code, no qual é possível acessar e ouvir a audiodescrição de cada obra. A estratégia da ferramenta é promover acessibilidade e estimular o consumo cultural da montagem por todos os públicos.



Além disso, será realizado um espetáculo cultural da santeria do Afoxé Oxum Pandá, terceiro grupo mais antigo do Estado, no Teatro Fernando Santa Cruz. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos a partir das 17h no guichê do teatro.

Festival Cena Brasil

O evento surgiu em 2003, dentro das atividades carnavalescas de Olinda, como uma iniciativa cultural para apresentar os novos talentos musicais autorais do estado. Em 2019, foi elevado ao Calendário Oficial Cultural do Estado, por meio da Lei Estadual nº 16.423.

SERVIÇO:

Festival gastronômico de terreiro agita a cidade Patrimônio Cultural de Olinda

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Largo do Varadouro, SN, bairro do Varadouro, Olinda.

Dia: Domingo, dia 29 de Setembro

Horário: 16h (exposição gastronômica e de imagens dos orixás) |19h (apresentação artística do Afoxé Oxum Pandá)

Ingresso: Gratuito Retirada do ingresso a partir das 17h no guichê do Teatro Santa Cruz, localizado dentro do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa.

