Gastronomia Festival Comida de Mercado: confira programação do evento que acontece em Olinda Quarta edição do Festival será realizado na próxima sexta-feira (11) e segue até o domingo (13)

Entre os próximos dias 11 e 13 de agosto Olinda recebe a quarta edição do Festival Comida de Mercado - evento que acontece no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, espaço localizado no Varadouro.



Com início às 15h da sexta-feira, o Festival traz programação diversa, incluinso desde aulas-show com chefs, além de música e. é claro, comida.





Promovido pela prefeitura do município, o Festival vai reunir pelo menos 21 quiosques gastronômicos e dez aulas-shows. Também integra a programação do evento, feirinha de artesanato.

Confira os espaços que participam da edição:

1- Oficina do Sabor

2- Chef Barbara Vieira

3- Assucar

4- Chef Hugo Rodrigues

5- Tasca lbérica

6- Chef Rapha Vasconcelos

7- Don Francesco Trattoria

8- A Porchetta

9- Bar do Cabo

10- Lucia Soares

11- Quina da Linguiça

12- Koletivo Gastrô

13- Comadre Coxinha

14- Bar do Amparo

15- Nega Malagueta

16- Boucherie Marine

17- Mangueburguer

18- Seu Luna

19- Saborear Comedoria

20- Bistrô Negralinda

21- Grego Grill

Programação Musical:

Sexta (11)

16h DJ Camarones

17h Cassino Tropical

18h Os Caetanos

20h DJ Camarones

22h Encerramento

Sábado (12)

12h DJ Camarones

16h Neris Rodrigues (Trombonando)

17h Rúbia Cristina

18h Malakoff

20h Dizmaia

22h Encerramento

Domingo (13)

12h DJ Camarones

15h Rodrigo Morcego

16h Chapé de 3

17h Orquestra de Bolso

19h Urea

21h Encerramento

Aulas-Shows



Sexta-feira, 11



15h – Barbara Vieira, sobre croquete de cupim

16h15 – Vania Elihimas, sobre bolo de milho

17h30 – Hugo Rodrigues, sobre feijão verde de forno

Sábado



13h – Rafhael Diniz, sobre arroz do mar

14h – Bruno Decker, sobre palha italiana sertaneja

15h – Lucia Soares, sobre carne de sol do mercado

16h – Nathalia Silva, sobre petisco de linguiça da quina

Domingo



13h – Hiago Magalhães, sobre camarão do varal

14h – Negralinda, sobre mariscada

15h – Charles Assis – Koletivo Gastrô, sobre moela na cachaça

