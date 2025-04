Festival Comida Di Buteco reúne 46 estabelecimentos no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guarapes

A- A+

Quem gosta de fazer roteiro de 'comes e bebes' por bares e restaurantes já pode colocar na rota a programação do Comida de Buteco. A 25ª edição do festival está em cartaz e segue até 5 de maio no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

Neste ano, são 46 estabelecimentos oferecendo petiscos ao preço fixo de R$ 35. Cada lugar criou um prato inédito e exclusivo para concorrer ao título de Melhor Buteco da região.

Como o público já sabe, as produções gastrôs passam pela avaliação dos clientes que depositam sua nota em urna instalada no bar ou restaurante participante.

O processo de dá em duas etapas. Na primeira, o público e jurados avaliam quatro critérios: petisco (70%), atendimento, higiene e temperatura da bebida (10% cada).

Os votos são divididos entre público (50%) e jurados (50%). Os cinco primeiros colocados avançam para a fase nacional, quando um novo júri visita os campeões regionais para definir o Melhor Buteco do Brasil, em evento que será realizado em julho, em São Paulo.

Confira a lista dos botecos participantes:

Bares participantes

A Bodega Cachaçaria

Rua Governador Carlos de Lima Cavalcante, 4035 – Casa Caiada, Olinda

Andrews Bar e Comedoria

Rua Djalma Dutra, 4 – Salgadinho, Olinda

Balcón Petiscaria

Rua Alfredo Osório, 257 – Tamarineira, Recife

Bar do Cabo

Rua Nanuque, 37 – Brasília Teimosa, Recife

Bar do Lula

Eng. Otávio Arantes, s/n – Box 14, Imbiribeira, Recife

Bar do Peixe

Rua Albacora, 26 – Brasília Teimosa, Recife

Bar do Ró

Rua São João, 345 – Guadalupe, Olinda

Bar do Vizinho

Rua da Santa Cruz, s/n – Box 2 e 3, Boa Vista, Recife

Barraca Beer

Rua Padre Lemos, 785 – Casa Amarela, Recife

Barteco

Rua do Bom Pastor, 366 – Iputinga, Recife

Belém

Rua Pedro Alves, 79 – Encruzilhada, Recife

Bistrô do Alto

Rua Santa Isabel, 655 – Casa Amarela, Recife

Bodega Bento Muniz

Rua Manuel Salvador, 140 – Barro, Recife

Boteco da Pequena

Rua Maj. Médico Vicente Fonsêca de Matos, 5318 – Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Boteco Feijoada do Bukas

Rua Dr. Luiz Inácio Pessoa de Melo, 11 – Boa Viagem, Recife

Boteco Nem a Pau Juvenal

Rua da Regeneração, 640 – Arruda, Recife

Budega do Meu Lindo

Rua Aderbal de Melo, 251 – IPSEP, Recife

Caldinho do Phellipe

Rua Antônio da Costa Azevedo, 140 – Jardim Brasil, Olinda

Cangaço Petiscaria

Rua Pianista Isnar Mariano, 12 – Imbiribeira, Recife

Cantinho Sertanejo

Rua André de Albuquerque, 171 – Barro, Recife

Casa de Déia Petiscos

Rua José Nunes da Cunha, 4853 – Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Casa de Mainha Comedoria

Rua Comendador Sá Barreto, 5462 – Candeias, Recife

Casa de Tonho

Rua Coronel Alberto Lundgren, 582 – Bairro Novo, Olinda

Casa do Chico

Rua Aníbal Falcão, 9 – Graças, Recife

Dirmantelo Bar

Rua das Ubáias, 241 – Casa Forte, Recife

Dobradinha do Regis

Rua Dr. Dirceu Velloso Toscano de Brito, 281 – Pina, Recife

Dùn Ajeun Culinária Afro Diaspórica

Rua da Santa Cruz, 174 – Boa Vista, Recife

Empório Coroa

Rua Severina Maria da Conceição, 400 – Bultrins, Olinda

Espetinho da Ceça

Rua Chã de Alegria, 235 – Bomba do Hemetério, Recife

Espetinho no Prato

Rua Cruzeiro do Forte, 574 – Boa Viagem, Recife

Esquina 85

Rua do Machado, 85 – Arruda, Recife

Esquina do Malte

Rua Tenente Felipe Bandeira de Melo, 97 – Areias, Recife

Fi do Lunga

Rua Antônio Machado, 9 – Carmo, Olinda

Kitanda Mangangá

Rua São Fidélis, 9 – UR 02, Cohab, Recife

Llamita Empanadas Y Bar

Rua das Pernambucanas, 30 – Graças, Recife

Mamute Beer

Av. Beira Rio, 1303 – Torre, Recife

MB Cantina De Fogo

Rua Bezerra da Palma, 213 – Aldeia, Camaragibe

O Chalé Bar Karaokê

Av. Norte, 5407 – Casa Amarela, Recife

Quintal da Gaúcha

Rua José Nunes da Cunha, 4592 – Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Quintal do Maninho

Rua Cônego Romeu, 142 – Boa Viagem, Recife

Raffa Beer

Rua Hélio Falcão, 577 – Boa Viagem, Recife

Seu Peu Gastropub

Rua Carneiro Vilela, 665 – Encruzilhada, Recife

Sup Bar Candeias

Rua Antônio Carlos de Oliveira, 5666 – Candeias, Jaboatão dos Guararapes

Tropicana Sabor e Arte

Rua Dona Magina Pontual, 32 – Boa Viagem, Recife

Vieira Bar e Restaurante

Rua Araguari, 47 – Brasília Teimosa, Recife

Whiskritório

Rua Pinheiros, 322 – Imbiribeira, Recife

Veja também