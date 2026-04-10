Festival Comida Di Buteco vai até 3 de maio em 51 bares do Recife, Olinda e Jaboatão; confira
Evento oferece pratos exclusivos ao preço único de R$ 40 em estabelecimentos participantes do Recife e Região Metropolitana
Se você é daqueles que adora um barzinho e só precisa de um pretexto para encerrar o dia à base de comida, bebida e amigos...aqui vai um motivo dos grandes para sua felicidade.
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O festival Comida Di Buteco começou mais uma temporada de evento no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, com 51 estabelecimentos oferecendo petiscos exclusivos até o dia 3 de maio.
O prato inédito sai pelo preço fixo de R$ 40, e ele é criado especialmente para disputar o título de “Melhor buteco da região”.
Segundo a organização do evento, a ideia é mobilizar o público para toda essa atmosfera que sair para encontrar os amigos.
Avaliação
Para além da filosofia em torno do botequim de raiz, com direito a comida bem feita, bebida gelada e ambiente “nos conformes”, há uma competição em que os participantes fazem questão de subir no topo do pódio.
Trata-se de uma avaliação que acontece em duas etapas. Na fase regional, público e jurados avaliam os estabelecimentos com base em quatro critérios: petisco (70% da nota), atendimento, higiene e temperatura da bebida (10% cada).
Os votos são divididos igualmente entre público (50%) e jurados (50%). Para votar, o público pode preencher as cédulas disponíveis nos próprios estabelecimentos participantes.
Como em todos os anos, a expectativa é que o público percorra o circuito de "comes e bebes", conhecendo regiões fora da sua rota convencional.
LISTA DE PARTICIPANTES
1, Bar do Vizinho
2. Barteco
3. Bodega Bento Muniz
4. Boteco Nem a Pau, Juvenal
5. Cantinho Sertanejo
6. Casa do Chico
7. Costelas e Galetos
8. Dirmantelo Bar
9. Eddy’s Bar, Charcutaria e Defumados
10. Espetinho da Ceça
11. Esquina do Malte
12. Llamita Empanadas y Bar
13. Maria Maria’s
14. MB Cantina de Fogo
15. Muamba Comida y Gorós
16. Quina da Linguiça
17. Seu Peu Gastropub
18. Bar do Cabo
19. Bar do Lula
20. Bar do Peixe
21. Boteco da Pequena
22. Cangaço Petiscaria
23. Casa de Déia Petiscos
24. Casa de Mainha Comedoria
25. Comida da Matuta
26. Confraria do Jean
27. Dobradinha do Regis
28. Espetinho no Prato
29. Kitanda Mangangá
30. No Meu Quintal Comida Boa
31. Quintal do Maninho
32. Quintal Gaúcho Comedoria
33. Raffa Beer
34. Vieira Bar e Restaurante
35. A Bodega Cachaçaria
36. Bar da Guarita
37. Bar do Ró
38. Bar Rancho Fundo
39. Barraca Beer
40. Belém
41. Bistrô do Alto
42. Boteco do Sivirino
43. Caldinho da Sossó
44. Caldinho do Phellipe
45. Dona Andrea
46. Empório Coroa
47. Eskina do Caldinho
48. Esquina 85
49. Fulô Comedoria
50. Lambarice Cozinha Bar
51. Na Casa D’Mãe
Serviço:
Comida Di Buteco
Quando: até 3 de maio
Participantes: 51 bares
Endereços: Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes
Lista completa: aqui
Com informações da assessoria de imprensa!