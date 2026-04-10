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Concurso Festival Comida Di Buteco vai até 3 de maio em 51 bares do Recife, Olinda e Jaboatão; confira Evento oferece pratos exclusivos ao preço único de R$ 40 em estabelecimentos participantes do Recife e Região Metropolitana

Se você é daqueles que adora um barzinho e só precisa de um pretexto para encerrar o dia à base de comida, bebida e amigos...aqui vai um motivo dos grandes para sua felicidade.

O festival Comida Di Buteco começou mais uma temporada de evento no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, com 51 estabelecimentos oferecendo petiscos exclusivos até o dia 3 de maio.

O prato inédito sai pelo preço fixo de R$ 40, e ele é criado especialmente para disputar o título de “Melhor buteco da região”.

Segundo a organização do evento, a ideia é mobilizar o público para toda essa atmosfera que sair para encontrar os amigos.

Avaliação

Para além da filosofia em torno do botequim de raiz, com direito a comida bem feita, bebida gelada e ambiente “nos conformes”, há uma competição em que os participantes fazem questão de subir no topo do pódio.



Trata-se de uma avaliação que acontece em duas etapas. Na fase regional, público e jurados avaliam os estabelecimentos com base em quatro critérios: petisco (70% da nota), atendimento, higiene e temperatura da bebida (10% cada).

Os votos são divididos igualmente entre público (50%) e jurados (50%). Para votar, o público pode preencher as cédulas disponíveis nos próprios estabelecimentos participantes.

Como em todos os anos, a expectativa é que o público percorra o circuito de "comes e bebes", conhecendo regiões fora da sua rota convencional.

LISTA DE PARTICIPANTES

1, Bar do Vizinho

2. Barteco

3. Bodega Bento Muniz

4. Boteco Nem a Pau, Juvenal

5. Cantinho Sertanejo

6. Casa do Chico

7. Costelas e Galetos

8. Dirmantelo Bar

9. Eddy’s Bar, Charcutaria e Defumados

10. Espetinho da Ceça

11. Esquina do Malte

12. Llamita Empanadas y Bar

13. Maria Maria’s

14. MB Cantina de Fogo

15. Muamba Comida y Gorós

16. Quina da Linguiça

17. Seu Peu Gastropub

18. Bar do Cabo

19. Bar do Lula

20. Bar do Peixe

21. Boteco da Pequena

22. Cangaço Petiscaria

23. Casa de Déia Petiscos

24. Casa de Mainha Comedoria

25. Comida da Matuta

26. Confraria do Jean

27. Dobradinha do Regis

28. Espetinho no Prato

29. Kitanda Mangangá

30. No Meu Quintal Comida Boa

31. Quintal do Maninho

32. Quintal Gaúcho Comedoria

33. Raffa Beer

34. Vieira Bar e Restaurante

35. A Bodega Cachaçaria

36. Bar da Guarita

37. Bar do Ró

38. Bar Rancho Fundo

39. Barraca Beer

40. Belém

41. Bistrô do Alto

42. Boteco do Sivirino

43. Caldinho da Sossó

44. Caldinho do Phellipe

45. Dona Andrea

46. Empório Coroa

47. Eskina do Caldinho

48. Esquina 85

49. Fulô Comedoria

50. Lambarice Cozinha Bar

51. Na Casa D’Mãe

Serviço:

Comida Di Buteco

Quando: até 3 de maio

Participantes: 51 bares

Endereços: Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes

Lista completa: aqui



Com informações da assessoria de imprensa!

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