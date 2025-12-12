Olinda recebe o 6º Festival da Tapioca neste final de semana, com gastronomia e música
Evento ocorre desta sexta-feira (12) até o domingo (14), no Alto da Sé
A sexta edição do Festival da Tapioca ocorre desta sexta-feira (12) até o domingo (14), no Alto da Sé, no Sítio Histórico de Olinda. Na programação, estão previstas aulas-show, apresentações musicais e um concurso de tapioqueiras.
Nos dois primeiros dias, o evento ocorre das 15h às 21h. Já no domingo, as atividades vão das 14h às 20h. O festival é promovido pela Prefeitura de Olinda, através da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia.
O chef César Santos integra a programação com sua “cozinha-show”. Além de ensinar os presentes a prepararem algumas iguarias, ele promete montar uma tapioca gigante para o público.
As 47 tapioqueiras inscritas no Festival da Tapioca disputam o concurso para eleger a tapioca mais criativa do evento. No sábado, será realizada a Feira do Bem, com 20 empreendedoras mães atípicas comercializando artesanatos, comidas e outros produtos.
A música também é parte importante da programação. Entre as atrações, estão DJ Gilson, Forró Zen, DJ Caio Lavor, Mistura Samba, Fábrica do Samba, Orquestra Zen e Grupo Felipe Alvorada.
O festival chegou a receber, em 2019, o Prêmio Nacional do Turismo, oferecido pelo Ministério do Turismo. Sua realização conta com as parcerias do Instituto Cesar Santos, Governo de Pernambuco, Empetur e Sebrae.
Confira a programação:
Sexta-feira (12)
15h: Aula Cesar Santos
16h: DJ Gilson
17h: Aula/DJ Gilson
18h: DJ Gilson
19h: Forró Zen
20h: Frevo é Toca MPB
Sábado (13)
15h: Aula Cesar Santos
16h: DJ Caio Lavor
17h: Aula/DJ Caio Lavor
18h: DJ Caio Lavor
19h: Mistura Samba
20h: Orquestra Zen
Domingo (14)
14h: Aula/DJ Gilson
15h: DJ Gilson
16h: Aula/DJ Gilson
17h: Fábrica do Samba
19h: Grupo Felipe Alvorada
20h: Encerramento
*Com informações da assessoria de imprensa