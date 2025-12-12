A- A+

COMIDA NORDESTINA Olinda recebe o 6º Festival da Tapioca neste final de semana, com gastronomia e música Evento ocorre desta sexta-feira (12) até o domingo (14), no Alto da Sé

A sexta edição do Festival da Tapioca ocorre desta sexta-feira (12) até o domingo (14), no Alto da Sé, no Sítio Histórico de Olinda. Na programação, estão previstas aulas-show, apresentações musicais e um concurso de tapioqueiras.

Nos dois primeiros dias, o evento ocorre das 15h às 21h. Já no domingo, as atividades vão das 14h às 20h. O festival é promovido pela Prefeitura de Olinda, através da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia.

O chef César Santos integra a programação com sua “cozinha-show”. Além de ensinar os presentes a prepararem algumas iguarias, ele promete montar uma tapioca gigante para o público.



As 47 tapioqueiras inscritas no Festival da Tapioca disputam o concurso para eleger a tapioca mais criativa do evento. No sábado, será realizada a Feira do Bem, com 20 empreendedoras mães atípicas comercializando artesanatos, comidas e outros produtos.

A música também é parte importante da programação. Entre as atrações, estão DJ Gilson, Forró Zen, DJ Caio Lavor, Mistura Samba, Fábrica do Samba, Orquestra Zen e Grupo Felipe Alvorada.

O festival chegou a receber, em 2019, o Prêmio Nacional do Turismo, oferecido pelo Ministério do Turismo. Sua realização conta com as parcerias do Instituto Cesar Santos, Governo de Pernambuco, Empetur e Sebrae.

Confira a programação:



Sexta-feira (12)

15h: Aula Cesar Santos

16h: DJ Gilson

17h: Aula/DJ Gilson

18h: DJ Gilson

19h: Forró Zen

20h: Frevo é Toca MPB

Sábado (13)

15h: Aula Cesar Santos

16h: DJ Caio Lavor

17h: Aula/DJ Caio Lavor

18h: DJ Caio Lavor

19h: Mistura Samba

20h: Orquestra Zen

Domingo (14)

14h: Aula/DJ Gilson

15h: DJ Gilson

16h: Aula/DJ Gilson

17h: Fábrica do Samba

19h: Grupo Felipe Alvorada

20h: Encerramento



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também